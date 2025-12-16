سانشيز: الزمن أثبت أن إسبانيا كانت على حق باعترافها بدولة فلسطين

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، 15 ديسمبر 2025، إن "الزمن أثبت أن إسبانيا كانت على حق" بعد اعترافها بدولة فلسطين في مايو/ أيار 2024.

وسلّط سانشيز الضوء خلال مؤتمر صحفي في السياسة الخارجية على أوكرانيا وقطاع غزة ، مؤكدًا أن "الانسجام في مجال الدفاع والتعددية، والالتزام الحاسم بالسلام والتضامن، هي ما يحدد موقف إسبانيا".

وقال سانشيز: "كنا من أوائل الدول التي اعترفت بفلسطين، وقد أثبت الزمن أننا على حق"، مذكّرا بأن عددا من الدول مثل فرنسا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا اعترفت خلال الفترة الأخيرة بدولة فلسطين.

وأشار إلى أن أحزاب المعارضة اليمينية اتهمت الحكومة الإسبانية، عقب قرار الاعتراف بدولة فلسطين، بعبارات من قبيل "الإرهابيون هنأوا سانشيز"، إلا أنه شدد على أن "جزءا كبيرا من العالم يقف إلى جانب إسبانيا".

وأضاف: "سنكون دائما إلى جانب شعب يتألم مثل الشعب الفلسطيني، وسنتعامل معه بالتضامن والتعاطف. وفي الوقت نفسه، سنُدين دائما الهجمات التي تستهدف الشعب اليهودي، كما حدث في سيدني".

المصدر : التلفزيون العربي