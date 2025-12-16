غضب في البيت الأبيض من نتنياهو بعد اغتيال رائد سعد: "خرق لاتفاق غزة"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفاد موقع أكسيوس نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، مساء اليوم الإثنين، بأن البيت الأبيض وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أعرب فيها عن تنديده لاغتيال القيادي البارز في حركة حماس رائد سعد.

واغتالت إسرائيل يوم السبت الماضي، رائد سعد، نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس. وأسفر الهجوم في مدينة غزة عن استشهاد أربعة أشخاص.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الإدارة الأمريكية اعتبرت عملية الاغتيال انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تُخطر واشنطن ولم تتشاور معها قبل تنفيذ العملية.

ووجه مسؤولون أميركيون محيطون بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "طوفان" من الشتائم إلى نتنياهو، بسبب اغتيال القيادي في حماس، رائد سعد، أول من أمس السبت.

وقال "مصدر موثوق" إنه ليس مستبعدا أن قسما من هذه الشتائم قيلت لنتنياهو مباشرة، لأن مستشاري ترامب مقتنعون أن "اغتيال سعد لم يكن جزءا من حوار إسرائيل مع حماس، وإنما هو جزء من حوارها مع ترامب"، وفق ما نقل عنه تقرير للمحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، ونُشر في موقع الصحيفة الإلكتروني "واينت" اليوم، الإثنين.

وأشار التقرير إلى أنه "عندما يقرأون في البيت الأبيض الجملة التي قالها نتنياهو خلال اجتماع حكومته، أمس، فإن هذا الاشتباه سيتعزز".

وقال نتنياهو لحكومته إن "أي أحد يحاول إرسال إرهاب، توجيه إرهاب، تنظيم إرهاب، موجود في مرمى النيران. وستبقى سياستنا حازمة جدا ومستقلة". ووفقا لبرنياع، فإن كلمة "مستقلة" في جملة نتنياهو "تهدف إلى التصدير أيضا"، أي أنها موجهة إلى ترامب.

وبحسب أكسيوس، فإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، يشعرون بـإحباط شديد من تصرفات نتنياهو، في ظل ما وصفوه بتجاهل التنسيق مع الجانب الأمريكي في قضايا حساسة.

اقرأ أيضا/ تصعيد بغـزة: غارات جنوبا وقصف وسط القطاع وأزمة صحية خانقة

في المقابل، نقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن البيت الأبيض عبّر بالفعل عن استيائه من اغتيال رائد سعد، إلا أن نبرة الرسالة كانت أقل حدة مما أوردته المصادر الأمريكية.

وفي سياق متصل، نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو تحوّل خلال العامين الماضيين إلى ما يشبه “المنبوذ دوليًا”، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض يشعر بقلق متزايد إزاء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

كما أفاد الموقع نقلًا عن مسؤولين أمريكيين بأن قادة في المنطقة لا يثقون في نتنياهو، ولديهم اعتراضات واسعة على أي تواصل أو تعامل سياسي معه.

المصدر : أكسيوس