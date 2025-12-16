هآرتس: استبعاد تركيا من اجتماع أميركي في الدوحة غدا بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت صحيفة هآرتس، نقلًا عن مصدر دبلوماسي، اليوم الإثنين، بأن تركيا لم تُدعَ إلى الاجتماع الذي تعقده الولايات المتحدة، غدًا الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث تشكيل قوة الاستقرار في قطاع غزة .

وتعقد القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنكوم)، الثلاثاء، مؤتمرًا دوليًا في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة ممثلين عن نحو 40 دولة، لبحث تشكيل قوة متعددة الجنسيات يُفترض أن تنتشر في قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما تشارك إسرائيل عبر الاتصال المرئي.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي قوله إنه لا يوجد مبرر لعدم دعوة تركيا إلى اجتماع القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، باستثناء الرفض الإسرائيلي لمشاركتها ضمن قوة الاستقرار المقترحة في غزة.

يُشار إلى أن هذا الموقف يعكس خلافات سياسية قائمة بشأن الأطراف التي ستشارك في الترتيبات الأمنية المستقبلية في القطاع، في ظل استمرار النقاشات الإقليمية والدولية حول آليات إدارة الوضع الأمني في غزة بعد الحرب.

ومن جانبها، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، أن المؤتمر يهدف إلى بلورة قائمة الدول التي ستشارك في القوة العسكرية الأجنبية المزمع نشرها في غزة عبر إرسال قوات ميدانية، ويضم دولًا أعلنت استعدادها المبدئي لإرسال قوات، إلى جانب دول لا تزال تدرس موقفها.

وأفادت "كان 11" بأن المشاركين سيناقشون أيضًا طبيعة مهام القوة الدولية، بما في ذلك ما إذا كانت ستعمل في مناطق خاضعة لسيطرة حركة " حماس " بهدف نزع سلاحها، أو في مناطق تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه رغم امتلاك إسرائيل حق النقض (الفيتو) على تركيبة القوة، ورغم معارضتها المعلنة لمشاركة قوات من تركيا وقطر، فإنها لن تشارك في المؤتمر بشكل مباشر عبر حضور ممثلها إلى الدوحة، وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تخطط لإشراك ممثل إسرائيلي عبر تقنية "زوم"، وهو الجنرال يكي دوليف، ممثل إسرائيل في مقر القيادة الأميركية في كريات غات.

وأضافت أن المؤتمر يُعد "محطة مهمة"، على أن يُعقد مؤتمر إضافي حول الموضوع ذاته بعد نحو شهرين.

المصدر : وكالات