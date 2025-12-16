شكرا لقرائتكم خبر المها العربي.. يتكاثر ويثري الحياة الفطرية في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد المها العربي من الأنواع المعرضة للانقراض، ويصنف ضمن عائلة البقريات، وله بنية قوية وقرون طويلة مستقيمة، ويتميز بلونه الأبيض ونمطه المميز بوجود علامات سوداء في الوجه، ويتغذى على النباتات العشبية.

ويتواجد المها العربي في مناطق الحفظ بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وينشط للغذاء غالبا في الصباح الباكر أو المساء في فصل الصيف تجنبا للحرارة الشديدة.

وتعمل هيئة المحمية على إعادة توطين هذا النوع وتكاثره، حيث خصصت برامج للمها العربي ضمن جهود الحفاظ على أنواع الحيوانات العديدة داخل المحمية.

ونجحت هذه البرامج في تسجيل ولادات عديدة للمها العربي في نطاق المحمية بعد انقطاعه لأكثر من 90 عاما، مما يعزز التنوع البيولوجي ويعيد التوازن البيئي، والمحافظة على هذا النوع الذي اختفى من المنطقة عقودا طويلة نتيجة العديد من الضغوط البيئية والصيد الجائر وفقدان الغطاء النباتي، ما أدى إلى تناقص أعدادها ثم اختفائها من البرية.

وبينت الهيئة أن برامج إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض تعكس التزامها بالعمل المستمر لدعم التوازن البيئي، وإثراء التنوع الأحيائي، والمحافظة على الأنواع التي انخفضت أعدادها بسبب عوامل منها الضغوط البيئية وفقدان الغطاء النباتي والصيد الجائر.