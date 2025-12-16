شكرا لقرائتكم خبر ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت منطقة الحدود الشمالية خلال الأيام الماضية ظهورا وانتشارا واسعا لنبات الشوك الروسي المتدحرج (Salsola kali) في عدد من المواقع الصحراوية والسهول الرملية، في مؤشر على تحسن حالة الغطاء النباتي واستعادة التوازن الطبيعي للأنظمة البيئية الصحراوية.

وينمو هذا النبات عادة في المناطق المفتوحة التي تخلو من الغطاء النباتي الآخر، وفي المواقع التي تعرضت سابقا للرعي الجائر، ما يجعله مؤشرا حيويا (Biological indicator) على التدهور البيئي السابق قبل بدء مراحل التعافي.

وأوضح رئيس جمعية أمان البيئية ناصر أرشيد المجلاد أن الشوك الروسي يتميز بقدرته على تحمل الجفاف والملوحة، وينتمي إلى جنس السالسولا الذي يضم نحو 100 نوع واسع الانتشار عالميا، ويتخذ النبات شكل عشب حولي عصاري شوكي يصل ارتفاعه إلى نحو 100 سم، ويتكاثر عبر بذور مخروطية الشكل تنتشر بفعل الرياح، ويسهم في تثبيت التربة والحد من انجرافها، ويمثل غذاء للإبل والمجترات قبل تشكل أشواكه.

وأكد المجلاد أن انتشار الشوك الروسي يعكس نجاح المبادرات الحكومية والمجتمعية للحد من الرعي الجائر والاحتطاب، لكونه جزءا من السلسلة الغذائية للبيئة الصحراوية، وظهوره يعد دليلا على استعادة النظام البيئي لكفاءته.

ويعد ظهور الشوك الروسي مؤشرا على أن البيئة الصحراوية في منطقة الحدود الشمالية تمر بمرحلة متقدمة من التعافي، بما يعزز التنوع الحيوي ويحافظ على الموارد الطبي للأجيال القادمة.