تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 07-11-2025

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم المحوري والنفسي 100,000$ استعداداً لكسره، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي يضاعف من الضغط السلبي عليه، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.

