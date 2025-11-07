عمدة ميامي فرانسيس سواريز يؤكد أن راتبه بالبيتكوين ارتفع بنسبة 300%

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:53 صباحاً - قال عمدة ميامي فرانسيس سواريز، الذي بدأ في تقاضي راتبه بعملة البيتكوين (BTC) في أواخر عام 2021، إنه غير منزعج من التقلبات الأخيرة في سوق العملات المشفّرة، مؤكّدًا أن قيمة رواتبه الآن ارتفعت بنحو 300%.

وفي مقابلة مع قناة Fox Business يوم الأربعاء، سُئل سواريز عمّا إذا كان يشعر بـ“القلق” بعد هبوط سعر البيتكوين مؤخرًا إلى ما دون 100,000 دولار، إلى جانب تراجع معظم سوق العملات المشفّرة خلال الأسبوع الماضي.

“لا، لأنني تقاضيت راتبي عندما كان السعر عند 30,000 دولار، لذا فهو مرتفع بنسبة 300%. بل وصل الارتفاع إلى 400% عندما بلغ السعر 120,000 دولار. لذلك لست قلقًا بشأن تقلّبات السوق اليومية من يوم إلى آخر.”

وأضاف: “ما يقلقني أكثر هو الأثر الكلي لامتلاك مخزن للقيمة يثق به الناس، وله نظام لإصدار النقود معروف في الشيفرة (code).”

وأوضح سواريز أنه يركّز أكثر على تطور التمويل اللامركزي (DeFi) والعملات المشفّرة والذكاء الاصطناعي أكثر من مراقبة تحركات الأسعار اليومية.

المصدر: Fox Business

خطوة جريئة بتقاضي الراتب بالبيتكوين

كانت خطوة سواريز لتقاضي جزء من راتبه بالبيتكوين عام 2021 تحركًا جريئًا من سياسي أمريكي، خاصة في ظل الغموض التنظيمي المحيط بسوق العملات المشفّرة في الولايات المتحدة آنذاك.

أعلن سواريز في نوفمبر 2021 أنه سيأخذ راتبه القادم بالكامل بعملة البيتكوين، قائلاً:

“سأتقاضى راتبي القادم بنسبة 100% بالبيتكوين… انتهت المشكلة!”

لكن يبدو أن هناك خلطًا بسيطًا في التواريخ، إذ قال العمدة إنه تقاضى راتبه عندما كان سعر البيتكوين 30,000 دولار، بينما كان السعر في نوفمبر 2021 عند نحو 64,000 دولار وهو الوقت الذي أعلن فيه عن خطته لتقاضي راتبه بالبيتكوين.

رغم ذلك، كان سواريز يمتلك بالفعل بيتكوين وإيثريوم (ETH) قبل بدء رواتبه المشفّرة، وسبق أن عبّر عن دعمه الصريح لسوق العملات المشفّرة منذ ديسمبر 2020.