نشاط أعلى ورسوم أقل: ماذا تُظهر بيانات السلسلة لشهر ديسمبر؟

تام شمس - الاثنين 29 ديسمبر 2025 01:45 مساءً - سجّلت عدة شبكات بلوكتشين كبرى ارتفاعًا في عدد المعاملات خلال شهر ديسمبر، في وقت تراجعت فيه رسوم المستخدمين، في إشارة إلى أن ترقيات التوسّع الأخيرة عزّزت السعة وخفّفت حدّة التنافس على مساحة الكتل، وفقًا لبيانات جمعتها منصة Nansen.

وأظهرت بيانات Nansen أن شبكات بيتكوين، وترون، وإيثريوم، وأربيتروم، وبوليغون، وأفالانش، وشبكة TON حققت زيادات شهرية في عدد المعاملات، بينما انخفضت إيرادات الرسوم بشكل ملحوظ خلال الفترة نفسها.

فقد ارتفع عدد معاملات إيثريوم بنسبة 16% رغم تراجع إيرادات الرسوم بنسبة 57%. وسجّلت بوليغون نمطًا مشابهًا، إذ قفز عدد المعاملات بنسبة 82% في مقابل انخفاض الرسوم بنسبة 47%. كما أظهرت كل من أربيتروم وأفالانش اتجاهًا واضحًا يتمثل في ارتفاع المعاملات مقابل انخفاض الرسوم.

وسجّلت ترون وبيتكوين وTON نموًا أكثر تواضعًا في المعاملات بنسبة 0.6% و7.7% و7.9% على التوالي، إلا أن هذه الشبكات شهدت أيضًا تراجعًا في إيرادات الرسوم، ما يعزز الاتجاه العام نحو تخفيف الضغط على مساحة الكتل عبر الشبكات المختلفة.

وتشير هذه الاتجاهات إلى تحوّل هيكلي في كيفية تعامل شبكات البلوكتشين مع الطلب. فقد أدّت ترقيات التوسّع، وحلول الرول أب، وبيئات التنفيذ منخفضة التكلفة إلى زيادة السعة، من دون التسبب في ازدحام أو مزادات سعرية حادّة على إدراج المعاملات.

بيانات العناوين والمعاملات والرسوم على شبكات البلوكتشين خلال آخر 30 يومًا. المصدر: Nansen

ووفقًا لقسم المساعدة المعتمد على الذكاء الاصطناعي في Nansen، فإن نسب التغيّر المعروضة لا تمثل دائمًا مقارنات شهرية صارمة، بل تعكس تحوّلات مقارنة بخطوط أساس حديثة للنشاط. وبناءً عليه، قد تظهر بعض الانعكاسات الحادة أو حالات التراجع على أنها انخفاضات تتجاوز 100%، وهو ما يشير إلى زخم سلبي في النشاط، وليس إلى “معاملات سلبية” بالمعنى الحرفي.

ارتفاع المعاملات مع تراجع ضغط الرسوم عبر الشبكات الكبرى

في 27 نوفمبر، رفعت إيثريوم حدّ الغاز لكل كتلة إلى 60 مليون وحدة، ما أتاح إدراج عدد أكبر من المعاملات واستدعاءات العقود في كل كتلة، وساهم في تخفيف الازدحام. وتعزّز هذا الأثر في ديسمبر مع ترقية Fusaka، التي أدخلت تقنية PeerDAS لتوسيع توافر البيانات بشكل كبير وخفض تكاليف الرول أب، الأمر الذي قلّص الضغط الكلي على الرسوم رغم ارتفاع النشاط.

وسجّلت بوليغون نمطًا مشابهًا بعد تنفيذ ترقية Madhugiri في أوائل ديسمبر. وكما أفاد Cointelegraph سابقًا، قلّصت الترقية زمن الإجماع إلى ثانية واحدة، واستهدفت رفع القدرة الاستيعابية بنسبة تصل إلى 33%، إلى جانب جعل العمليات كثيفة الاستهلاك للغاز أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ. وقد تمحورت هذه التحديثات حول العملات المستقرة وترميز الأصول الحقيقية (RWA)، وهي حالات استخدام تولّد معاملات متكررة منخفضة الإلحاح، ما يرفع الحجم من دون دفع الرسوم إلى الارتفاع.

أما أداء أفالانش فيبدو ناتجًا عن مزيج من أنشطة النظام البيئي. فقد أظهر تقرير Nansen Research حول منظومة أفالانش أن نمو المعاملات يعود إلى مدفوعات العملات المستقرة، وتسويات المؤسسات، ومنصات المستهلكين مثل التذاكر والألعاب. وتولّد هذه الاستخدامات معدلات معالجة عالية مع منافسة محدودة على مساحة الكتل، ما يسمح بزيادة المعاملات مع انخفاض الرسوم.

في المقابل، يعكس نمط أربيتروم اقتصاديات التوسّع عبر الرول أب، حيث تقوم الشبكة بتجميع المعاملات خارج السلسلة ونشر بيانات مضغوطة على إيثريوم، ما يتيح نمو أحجام المعاملات دون زيادات متناسبة في الرسوم. كما يفصل تصميم سوق الرسوم بين تكاليف التنفيذ وتكاليف بيانات calldata على إيثريوم، ما يخفّف تقلّبات الرسوم حتى مع ارتفاع الأحمال.

ليس جميع الشبكات شهدت النمط نفسه

في حين سجّلت عدة شبكات كبرى ارتفاعًا في المعاملات مع انخفاض الرسوم، شهدت شبكات أخرى تراجعًا متزامنًا في النشاط وإيرادات الرسوم، ما يعكس هدوءًا نسبيًا في النشاط على السلسلة خلال آخر 30 يومًا.

فقد سجّلت BNB Chain تراجعًا حادًا، إذ انخفضت المعاملات بنسبة 79% وتراجعت الرسوم بنسبة 14%.

كما سجّلت كل من Base وHyperEVM من أشد الانكماشات في النشاط، إذ هبطت معاملات Base بنسبة 75%، وتراجعت إيرادات الرسوم بنسبة 63%. وسلكت HyperEVM مسارًا مشابهًا، مع انخفاض المعاملات بنسبة 119% وتراجع الرسوم بنسبة 46%، ما يشير إلى تراجع الاستخدام قصير الأجل خلال ديسمبر.

ورغم ذلك، ظلّت سولانا الشبكة الأكثر نشاطًا مع تسجيل 1.7 مليار معاملة، إلا أن هذا الرقم مثّل أيضًا انخفاضًا شهريًا بنسبة 21% وفقًا لبيانات Nansen، مع تراجع إيرادات الرسوم بنسبة 17%.

معاملات سولانا خلال آخر 180 يومًا. المصدر: Nansen

وتتوافق هذه التراجعات المتزامنة مع ظروف السوق الأوسع. فبحسب CoinGecko، تراوحت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بين 2.9 و3.1 تريليون دولار طوال شهر ديسمبر.

ومع بقاء الأسعار والتقلبات وحركة رأس المال في حالة ركود نسبي، تراجع النشاط على السلسلة عبر الشبكات المختلفة بالتوازي.