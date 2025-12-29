قائمة دخول مدقّقي إيثريوم تتجاوز فجأة قائمة الخروج إلى نحو الضعف

تام شمس - الاثنين 29 ديسمبر 2025 01:45 مساءً - انقلبت قوائم التخزين في شبكة إيثريوم، للمرة الأولى منذ ستة أشهر، حيث أصبح حجم الإيثر (ETH) المنتظر دخوله للتخزين يقارب ضعف الكمية التي تسعى إلى الخروج من الشبكة.

وبحسب بيانات مستكشف Ethereum Validator Queue، تضم قائمة الدخول نحو 745,619 إيثر مع فترة انتظار تقارب 13 يومًا، في حين تحتوي قائمة الخروج على نحو 360,518 إيثر مع فترة انتظار تبلغ ثمانية أيام.

وقع هذا التحول يوم السبت، حين كانت القائمتان متقاربتين عند نحو 460 ألف إيثر لكل منهما، إلا أن قائمة الدخول ارتفعت بشكل حاد منذ ذلك الحين، بينما يرى بعض المراقبين أن قائمة الخروج تتجه نحو الصفر.

عبدول، رئيس قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) في شبكة الطبقة الأولى Monad، قال في منشور على منصة X يوم الأحد إن آخر مرة انعكست فيها قائمتا الدخول والخروج في يونيو، “تضاعف سعر الإيثر بعد ذلك بوقت قصير”، متوقعًا أن يكون عام 2026 “مليئًا بالأحداث”.

وكان الإيثر قد تجاوز مستوى 2,800 دولار في يونيو، قبل أن يسجل في 24 أغسطس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,946 دولارًا، ويتداول حاليًا عند نحو 3,018 دولارًا حتى يوم الاثنين.

قائمة تخزين إيثريوم تنقلب على حساب قائمة الخروج للمرة الأولى منذ ستة أشهر. المصدر: Ethereum Validator Queue

إيثريوم تعمل بنظام إثبات الحصة، الذي يتطلب من المدقّقين رهن الأصول لتأمين الشبكة. وغالبًا ما يُنظر إلى فكّ الرهن (الانسحاب) على أنه إشارة إلى نية بيع الإيثر، في حين يُعدّ الرهن مؤشرًا على الثقة والاستعداد للاحتفاظ به على المدى الطويل.

قائمة خروج المدقّقين قد تقترب من الصفر

قال عبدول في منشور بتاريخ 24 ديسمبر إن قائمة الخروج تُعد مؤشرًا مبكرًا على تدفقات المعروض المتوقع دخوله السوق عبر فكّ الرهن، مشيرًا إلى أنها كانت تحت ضغط بيعي منذ يوليو.

وأضاف: “أقدّر أن نحو 5% من معروض الإيثر قد تغيّر مالكوه منذ ذلك الحين ويشمل ذلك عمليات فكّ الرهن التي نفذتها Kiln في سبتمبر. نحو 70% من هذا الإيثر غير المرهون امتصّته شركة Bitmine، التي باتت تمتلك الآن 3.4% من إجمالي معروض الإيثر”.

وكانت شركة Kiln، وهي مزود خدمات تخزين، قد شرعت في “خروج منظم” لجميع مدقّقي الإيثر التابعين لها في سبتمبر كإجراء احترازي عقب اختراق منصة الاستثمار الرقمي SwissBorg.

وأضاف عبدول: “بالوتيرة الحالية، ستصل قائمة خروج المدقّقين إلى الصفر بحلول 3 يناير، وبعد ذلك أتوقع أن يتراجع الضغط البيعي على الإيثر”.

خزائن الأصول الرقمية تلتهم الإيثر

أشار آخرون على منصة X، من بينهم ديلان غرابوفسكي، مقدم بودكاست Smart Economy، إلى أن شركات خزائن الأصول الرقمية الكبرى مثل BitMine التي تقوم بشراء كميات ضخمة من الإيثر ورهنها، قد تكون سببًا رئيسيًا وراء هذا التحول.

وفي يوم الأحد، لفتت أداة التحليلات على السلسلة Lookonchain إلى أن BitMine قامت خلال اليومين السابقين برهن 342,560 إيثر، بقيمة تقارب مليار دولار.

من جانبه، رجّح إغناس، الشريك المؤسس المجهول لمنصة DeFi Creator Studio Pink Brains، أن يكون هذا الانعكاس ناتجًا عن ترقية Pectra التي حسّنت تجربة التخزين، ورفعت “الحد الأقصى للمدقّقين، ما سهّل عمليات إعادة التخزين للحسابات الكبيرة”.

كما أشار إلى أن “تقليص الرافعة المالية في قطاع DeFi، بعد ارتفاع معدلات الاقتراض على Aave واضطرار مستخدمي استراتيجيات stETH الدائرية إلى فكّ مراكزهم”، قد يكون أسهم أيضًا في هذا التحول.