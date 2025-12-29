اجتماع طارئ لجامعة الدول غدا للرد على اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

القاهرة - كتب محمد نسيم - يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة اجتماعا طارئا بمقر الأمانة العامة يوم غد الأحد لمناقشة خطورة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال دولة مستقلة.

ويأتي الاجتماع استجابة لطلب من مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية، في إطار التحرك العربي المشترك لمواجهة الخطوة الإسرائيلية غير المسبوقة والتي اعتبرتها الحكومة الصومالية اعتداء صارخا على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وسط تحذيرات من انعكاساتها على استقرار القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل الرد على هذه الخطوة، بما يشمل التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، والتأكيد على الموقف العربي الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.

المصدر : وكالات