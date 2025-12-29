انت الان تتابع خبر البرلمان.. تمديد استراحة الجولة الثانية بعد خلاف بشأن منصب النائب الثاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، "رئيس السن يمدد استراحة النواب لمدة ساعة بانتظار اكتمال النصاب".

الى ذلك قال مصدر آخر، إن "هناك خلافا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان".

وكان البرلمان قرر، مساء اليوم، اجراء جولة ثانية لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد حصول ريبوار كريم: 153 صوتا وشاخوان عبد الله: 119 صوتا، مع وجود 21 ورقة باطلة.