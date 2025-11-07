صناديق مؤشرات البيتكوين تنهي سلسلة خسائر استمرت ستة أيام بتدفقات قيمتها 240 مليون دولار

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 01:43 مساءً - سجّلت صناديق مؤشرات البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات صافية بلغت 239.9 مليون دولار يوم الخميس، منهيةً سلسلة خسائر استمرت ستة أيام شهدت خروج ما يقرب من 1.4 مليار دولار من السوق.

وبحسب بيانات Farside Investors، جاءت هذه الانتعاشة بعد أسبوع مضطرب من عمليات جني الأرباح مدفوعةً بحالة من الضبابية الاقتصادية الكلية، ما أدى إلى موجة تسييل واسعة في أكبر أدوات الاستثمار المؤسسي في البيتكوين (BTC).

قاد التعافي مدير الأصول BlackRock، الذي أضاف 112.4 مليون دولار إلى صندوقه iShares Bitcoin Trust المُرمز (IBIT)، تلاه صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund المُرمز (FBTC) بمبلغ 61.6 مليون دولار، ثم ARK 21Shares Bitcoin ETF المُرمز (ARKB) بـ 60.4 مليون دولار.

أما Grayscale GBTC، الذي شهد تدفقات خارجة مستمرة منذ منتصف أكتوبر، فقد استقر دون تغيير هذا الأسبوع.

بشكل عام، كانت موجة البيع التي استمرت ستة أيام من بين أشد التراجعات منذ بدء تداول صناديق البيتكوين الفورية في يناير الماضي.

تدفقات صناديق البيتكوين الفورية من 29 أكتوبر حتى الخميس. المصدر: Farside Investors

أداء صناديق الإيثر وسولانا

على غرار صناديق البيتكوين، شهدت صناديق الإيثر الفورية (ETH ETFs) أيضًا سلسلة خسائر استمرت ستة أيام، وإن كانت على نطاق أصغر.

ووفقًا لبيانات SoSoValue، فقد تم سحب حوالي 837 مليون دولار من منتجات الاستثمار المعتمدة على الإيثر خلال هذه الفترة، قبل أن تشهد ارتفاعًا طفيفًا قدره 12.51 مليون دولار يوم الخميس.

بيانات صناديق الإيثر الفورية من 29 أكتوبر حتى الخميس. المصدر: SoSoValue

أما صناديق سولانا الفورية (SOL ETFs) فقد واصلت أداءها القوي منذ إطلاقها في 28 أكتوبر، إذ تُظهر بيانات SoSoValue أنها اجتذبت تدفقات قدرها 322 مليون دولار منذ إطلاقها ولم تسجل أي يوم بتدفقات خارجة حتى الآن.

صناديق الـETF ركيزة أساسية للسيولة في السوق

ذكرت شركة Wintermute لصناعة السوق في العملات المشفّرة يوم الخميس أن صناديق الـETF تشكل واحدًا من الأعمدة الثلاثة الأساسية للسيولة في قطاع العملات الرقمية.

وفي مدونة نُشرت على موقعها، أكدت الشركة أن السيولة تظل القوة الدافعة وراء كل دورة في سوق العملات المشفّرة، معتبرةً أنها تؤثر بشكل أكبر من التطورات التقنية.

وأوضحت Wintermute أن العملات المستقرة وصناديق الـETF والخزائن الرقمية للأصول تمثل الركائز الثلاث للسيولة في القطاع، لكنها أشارت إلى أن تدفقات السيولة في هذه المجالات بلغت مرحلة من الثبات مؤخرًا.

كما كشف استطلاع حديث أجرته Schwab Asset Management أن 52% من المشاركين يخططون للاستثمار في صناديق المؤشرات، بينما أبدى 45% منهم اهتمامًا بصناديق المؤشرات المرتبطة بالعملات المشفّرة.