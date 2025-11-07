وزارة الصحة تفوز بجائزة “Zimam” كأفضل منظمة صحية رقمية لعام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توّج مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار بوزارة الصحة بجائزة “Zimam” للرعاية الصحية الرقمية 2025 في فئة المنظمة الرقمية الصحية لعام 2025. وقد حصلوا على هذه الجائزة خلال فعاليات منتدى Zimam للصحة الرقمية الثامن الذي أُقيم في مدينة دبي.

تأتي هذه الجائزة تتويجًا لجهود المستشفى والمركز في تبني وتنفيذ إستراتيجيات مبتكرة في مجال الصحة الرقمية، بهدف تقديم خدمات صحية رقمية متطورة تسهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتسهيل الحصول عليها وتوسيع نطاق تقديمها. وتتماشى هذه الجهود مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي يتمتع بصحة مستدامة.

تُمنح جائزة “Zimam” للمنظمة الصحية الأكثر تميزًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وتعكس التميز في تقديم مبادرات ابتكارية رائدة في الصحة الرقمية وتحقيق قيمة ملموسة على مستوى الدولة والمجتمع. وتأتي هذه الجائزة تقديرًا لدور المستشفى والمركز في تعزيز القدرات المحلية في مجال الصحة الرقمية وتقديم التوعية والتدريب في هذا المجال وتحسين تجربة المرضى.

مقالات ذات صلة

تعكس هذه الجهود حرص وزارة الصحة على استثمار أحدث التقنيات الطبية لتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات الصحية المتاحة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء في مرافقها الصحية.