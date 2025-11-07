معهد بندا أتشيه في إندونيسيا يعبر عن رسالة المملكة العربية السعودية الإنسانية على نطاق عالمي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - معهد خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مبنى جديد

أعلن معهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعربية في بندا آتشيه بإندونيسيا، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن بدء مرحلة جديدة من التطور والنمو، بعد توقيع اتفاقية المقاول لإنشاء مبنى جديد. تم تمويل المشروع بمبلغ 46,001,604 ريال من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

تصميم المبنى الجديد يعتبر مشروعًا نوعيًا على أرض مساحتها 10,560 مترًا مربعًا، وهو أكبر بكثير من المبنى الحالي الذي يبلغ مساحته حوالي 1200 متر مربع. يتضمن المبنى الجديد قاعات دراسية مجهزة بأحدث التقنيات والمعامل اللغوية المتقدمة، بالإضافة إلى مكاتب إدارية ومساحات خدمية وصالات للأنشطة الطلابية.

هدف المشروع هو تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا، ونشر اللغة العربية والتعليم الإسلامي المعتدل في إقليم أتشيه. ومن المتوقع أن يستوعب المبنى الجديد أكثر من 1500 طالب وطالبة.

أعرب رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أ.د. أحمد بن سالم العامري، عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمهم السخي، مؤكدًا أهمية هذا المشروع لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز القيم الإنسانية.

يعتبر مشروع تطوير معهد بندا آتشيه نموذجًا حيًا للتعاون الدولي في مجالات العلم والمعرفة والتنمية المستدامة، ويعكس التزام المملكة بدعم الشراكات التعليمية الدولية وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية.