انت الان تتابع خبر المالكي: الالتزام بالمواقيت الدستورية عمل حضاري كفيل بحفظ امن واستقرار العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في كلمة له خلال مؤتمر انتخابي، حضره مراسل الخليج 365، إنه "استطعنا ان نثبت الانتخابات في موعدها، وسنهزم من يراهن على ضعف المشاركة في الانتخابات"، مبيناً أن "القوات الأمنية هم حماة الوطن وصوتهم مهم في العملية الانتخابية".وتابع: "الالتزام بالمواقيت الدستورية عمل حضاري كفيل بحفظ امن واستقرار العراق يحفظ كل مكونات الشعب العراقي"، مردفاً أن "التداول السلمي للسلطة اهم مكسب من مكاسب الديمقراطية للحفاظ على تضحيات المواطنين ومكاسبهم".ولفت الى انه "نجدد التأكيد على ان التنافس بين القوى السياسية شريطة ان يقوم على اساس الوحدة الوطنية بعيداً عن اثارة الفتن الطائفية، وانتخاب برلمان قوي سيكون في سلم اولويات التصدي للظواهر الخطيرة التي برزت مؤخرا".

وأكمل، أنه "نقلق من دعاة الطائفية الذين يحضون بالدعم من جهات داخلية تهدد النسيج المجتمعي"، داعياً مفوضية الانتخابات الى "تحمل مسؤوليتها الكاملة في محاسبة الاشخاص والكيانات السياسية التي تروج الى الخطابات الطائفية واتخاذ خطوات لحرمانهم من المشاركة في العملية الانتخابية".

