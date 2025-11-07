ألمانيا تقر اتفاقاً دولياً لتعزيز الاستعداد للأوبئة

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمدت ألمانيا تحديثا للوائح الصحة العامة بهدف تعزيز الاستعداد لمواجهة أوبئة مستقبلية، مستفيدة من الدروس المستخلصة من تفشي فيروس كورونا.

وصادق البرلمان الاتحادي (بوندستاج) مساء أمس الخميس على اتفاق دولي تم التوصل إليه العام الماضي بين أكثر من 190 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية.

ويركز الاتفاق على تحسين تبادل المعلومات عبر الحدود وتعزيز قدرات المختبرات الوطنية لرصد الأمراض المعدية واحتوائها.

كما ينص الاتفاق على إدخال مستوى إنذار جديد معترف به دوليا تحت مسمى "حالة طوارئ جائحة"، يمكن لمنظمة الصحة العالمية إعلانه.