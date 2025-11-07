علاقات بوتين ووزير خارجيته المخضرم لافروف تنهار!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: نفى الكرملين وجود خلاف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية المخضرم سيرغي لافروف، أحد أقدم مساعديه وأكثرهم ولاءً.

أفاد تقرير في صحيفة "موسكو تايمز" أن سبب الخلاف بين الرجلين هو مكالمة "كارثية" أجراها لافروف مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والتي حدثت قبيل فرض واشنطن عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين وإلغاء اجتماع كان مقررًا بين بوتين ودونالد ترامب.

وأفادت الصحيفة أن لافروف لم يحضر اجتماع مجلس الأمن الروسي يوم الأربعاء، على الرغم من كونه عضوًا دائمًا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس أن لافروف لن يرأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين المقبلة، كما جرت العادة.

وأضاف بيسكوف أن قرار تعيين مكسيم أوريشكين، نائب رئيس ديوان الرئاسة، اتخذه بوتين.

مع ذلك، نفى بيسكوف، في إحاطته الصحفية اليومية صباح اليوم، التكهنات بوجود خلاف بين بوتين ولافروف. وقال إن هذه التكهنات "لا تمت للواقع بصلة"، وأصرّ على استمرار لافروف في أداء مهامه كوزير للخارجية.

يشغل لافروف، البالغ من العمر 75 عامًا، منصب وزير الخارجية منذ عام 2004، وهي أطول مدة خدمة في هذا المنصب منذ الحقبة السوفياتية.