إعادة انتخاب نويندورف رئيسا للاتحاد الألماني لكرة القدم بالتزكية

الرياص - اسماء السيد - برلين : أُعيد انتخاب بيرند نويندورف رئيسا للاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة، بالتزكية لأربعة أعوام إضافية، في خطوة تندرج ضمن أجندته الطموحة التي تتضمن احتمال التقدّم لاستضافة كأس العالم للرجال مستقبلا.

ويتولى نويندورف المنصب منذ عام 2022، وقد أُعيد انتخابه بالتزكية حتى عام 2029 خلال تصويت جرى في مقر الاتحاد بمدينة فرانكفورت.

قال بعد تمديد عقده "نحن الآن ندخل مرحلة جديدة: مرحلة تشكيل المستقبل".

وأضاف "بفضل جهودنا المشتركة كاتحاد، أصبحنا قادرين من جديد على اتخاذ خطوات فعّالة. نريد المضيّ قدما بشجاعة".

ويدرس الرئيس البالغ 64 عاما إمكانية ترشّح ألمانيا لاستضافة كأس العالم للرجال 2038 أو 2042.

وقال نويندورف في تصريحات سابقة هذا الأسبوع إن الاتحاد الألماني "سيناقش هذا الأمر في المستقبل لمعرفة الشروط التي قد تجعل مثل هذا الترشّح ممكنا"، مضيفا "من الواضح أن عدد الاتحادات القادرة على تنظيم بطولة تضم 48 منتخبا مع متطلباتها الضخمة قليل جدا. ويمكننا القول بثقة إننا نمتلك بنية تحتية ممتازة".

خلال فترة رئاسته، شهد الاتحاد الألماني فترة استقرار إداري ومالي بعد سنوات من الأزمات. فقد كان الاتحاد قبل توليه المنصب متورطا في فضائح متعددة، وأُجبر الرؤساء الثلاثة السابقون، فولفغانغ نيرسباخ، راينهارد غريندل، وفريتس كيلر على الاستقالة، كما كان الاتحاد يعاني من صعوبات مالية كبيرة.

وكان الاتحاد وقّع في آذار/مارس 2024، اتفاقا مع شركة نايكي الأميركية لتصبح المورد الرسمي لقمصان المنتخبات ابتداء من عام 2027، منهية شراكة دامت 70 عاما مع شركة أديداس الألمانية.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت للقرار، فإن عرض نايكي كان مضاعفا تقريبا لعرض أديداس، مما سمح بتحسين الوضع المالي للاتحاد.

وتعود استضافة ألمانيا الأخيرة لنهائيات كأس العالم إلى عام 2006 حين توّج المنتخب الإيطالي باللقب على حساب نظيره الفرنسي، فيما خرجت ألمانيا من نصف النهائي على يد حامل اللقب.