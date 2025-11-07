بطولة إنكلترا: غوارديولا عن خوضه مباراته الألف "الأرقام جنونية"

الرياص - اسماء السيد - لندن : وصف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أرقامه التدريبية بـ "الجنونية" الجمعة، قبل يومين من مباراته الألف في مسيرته أمام ليفربول حامل اللقب في قمة مباريات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وقال غوارديولا البالغ 54 عاما في مؤتمر صحافي "الأرقام جنونية... لا أفكر في عددها، ولكن عندما تصل إلى هذا الإنجاز وتنظر إلى ما حققته... الانتصارات والمستوى، ليس فقط في الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لقد حققنا إنجازات مذهلة في برشلونة، مذهلة حقا".

وفاز لاعب خط وسط برشلونة وإسبانيا السابق بـ 715 مباراة من أصل 999 مباراة أدارها منذ ظهوره الأول مع فريق برشلونة الرديف عام 2007.

وأعرب مدرب بايرن ميونيخ الالماني السابق عن سعادته لأن مباراته الألف على مقاعد البدلاء ستكون بمواجهة غريمه ليفربول الذي تقاسم معه الألقاب الثمانية الاخيرة في الدوري.

وعلّق المدرب الكاتالوني السابق، قائلا "بالطبع، برشلونة، كان تأثيره على مسيرتي كلاعب وكمدرب، وأكثر من ذلك بكثير واضحا، وبالطبع، كان بايرن ميونيخ أيضا خطوة رائعة. لكن ليفربول، وخاصة مع (مدرب الريدز السابق الألماني) يورغن كلوب، كان المنافس الأكبر في انكلترا. لم يكن هناك منافس أفضل منه".

وسخر غوارديولا من مكانته كأعظم مدرب على مر العصور، كما أشار بعض المعلقين، مازحا بأنهم "محقون تماما" قبل أن يضيف "أحاول أن أجعل فرقنا تلعب بالطريقة التي أراها مناسبة. لم أخن قناعاتي أبدا".

وبعدما استهل مسيرته التدريبية مع برشلونة الرديف عام 2007، تولى غوارديولا الاشراف على الفريق الأول في العام التالي حتى 2012، قبل أن ينتقل إلى بايرن (2013 2016)، ثم إلى سيتي عام 2016 حتى الآن وحقق معه ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) عام 2023، من بين عدة ألقاب.