بطولة إنكلترا: سلوت رغم أزمة ليفربول يريد "أن نستمر في القتال"

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : يعيش ليفربول أزمة متفاقمة بعد سلسلة من الهزائم، حيث أكد مدربه الهولندي ارنه سلوت الخميس أنه يريد "الاستمرار في القتال"، مشددا على أنه يحظى بدعم إدارة النادي الانكليزي.

وقال سلوت في مؤتمر صحافي قبل مباراة الريدز أمام وست هام الاحد في المرحلة الثالثة عشرة "نتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى، وهذا صعب. لكن لهذا السبب أقول إنه يجب أن نستمر في القتال".

وكان ليفربول تعرض لخسارة قاسية على أرضه أمام أيندهوفن الهولندي 1 4 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والتي دفعت بعض الجماهير إلى مغادرة ملعب "أنفيلد" قبل صافرة النهاية.

ورغم هذه الهزيمة، وهي الثالثة تواليا بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي ونوتنغهام فوريست بالنتيجة ذاتها 0 3، والتاسعة في آخر 12 مباراة في مختلف المسابقات، أكد المدرب الهولندي البالغ 47 عاما أنه ما زال يجري "المحادثات ذاتها (مع مالكي النادي) منذ وصولي إلى هنا".

ويحتل ليفربول حامل اللقب المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة في "بريميرليغ"، قبل مواجهة وست هام.

ومن المتوقع أن يستعيد ليفربول جهود حارسه البرازيلي أليسون الغائب عن لقاء أيندهوفن بسبب وعكة صحية، فيما قد يعود المهاجم الألماني فلوريان فيرتس الذي تعرض لاصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده، إلى التدريبات السبت.

وتابع مدرب فينورد السابق "نعتقد أننا قادرون على تقديم أداء أفضل بكثير مما نقدمه حاليا"، مؤكدا أنه لم يفقد دعم لاعبيه.