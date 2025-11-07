شاهد بالفيديو.. “جبر الخواطر كما يجب أن يكون”.. المعلق السوداني سوار الدهب يشارك أطفال أحد المخيمات بالحدود السودانية التشادية ويعلق لهم على مباراة أقاموها بالمخيم

أثار مقطع فيديو قام بنشره المعلق الرياضي السوداني, المعروف سوار الدهب, وتم تداوله على عدد من الصفحات منها صفحة “الجزيرة _ السودان”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام سوار الدهب, بمشاركة أطفال بأحد المخيمات بالحدود السودانية, التشادية, فرحتهم بلعب مباراة كرة قدم. ووفقاً لما أظهر الفيديو فإن المعلق السابق بقنوات “بي ان سبورت”, قام بالتعليق للأطفال على المباراة وسط تعليقات مشيدة من المتابعين أبرزها: “جبر الخواطر كما يجب أن يكون”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

