تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 07-11-2025

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم النفسي 100,000$، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.

