رياضيو إسرائيل في المنافسات الدولية.. "قنبلة كراهية تجوب العالم"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قد لا تكون هناك ساحة أو مجال تواجه فيه إسرائيل حالة "الكراهية والعزلة" أكثر من الرياضة، وتحديداًخلال مشاركاتها في المنافسات الرياضية العالمية، وقد تعززت هذه الصورة القاتمة وفقاً لرؤية المجتمع الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلة على غزة.

حيث يواجه الرياضيون الإسرائيليون كافة أنواع العزلة والكراهية والمقاطعة، بل إن الأمر يرتقي إلى شعورهم بمخاوف أمنية حقيقية، مما يكبد الدول المستضيفة لهم تكاليف أمنية باهظة.

عندما أعلنت السلطات في المملكة المتحدة أن مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم سوف يُمنعون من حضور مباراة هذا الشهر ضد فريق أستون فيلا من برمنغهام، انتقد الزعماء السياسيون البريطانيون وغيرهم في جميع أنحاء العالم هذا القرار.

ومع ذلك، في حين أن الحظر المفروض على المشجعين الإسرائيليين في مجال كرة القدم كان يتصدر عناوين الأخبار، فإن الرياضيين في أنواع أخرى من الرياضة كانوا يشعرون بألم المقاطعة والمضايقات ومشاعر الكراهية منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب التي تلتها في غزة.

قال بيتر بالتشيك ، أحد أبرز لاعبي الجودو في إسرائيل والحائز على ميداليتين أولمبيتين، لصحيفة جيروزاليم بوست : "أعتقد أن السماح للسياسة بالتدخل في الرياضة هو أبشع شيء يمكن أن يحدث".

الضغط المضاف

وقال بالتشيك، الذي كان أحد حاملي العلم اللذين قادا الفريق الأولمبي الإسرائيلي خلال افتتاح دورة الألعاب في باريس العام الماضي، إن الرياضيين الإسرائيليين يضطرون الآن إلى التعامل مع الضغوط النفسية الناجمة عن العداء المتزايد في المسابقات العالمية، حتى مع استعدادهم جسديا.

وفي إشارة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي فاز فيها بالميدالية البرونزية في وزن 100 كجم للرجال، قال: "منذ اليوم الأول، أو من 7 أكتوبر (تشرين الأول)

، أو منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول)، كانت هناك العديد من المنظمات التي حاولت منعي من المشاركة في أولمبياد باريس".

لقد تحول بالتشيك هذا العام من رياضي إلى عالم المشاهير من خلال المشاركة في برنامج الواقع الإسرائيلي " الرقص مع النجوم" ، وكان شخصية بارزة في الرياضة الإسرائيلية لأكثر من عقد من الزمان.

وقال إنه بسبب حضوره البارز على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تعرض للكثير من الكراهية والإساءات عبر الإنترنت في الأيام والأسابيع التي سبقت الألعاب.

قال إن المقاطعة تُشكّل ضغطًا كبيرًا على الرياضيين الإسرائيليين، مضيفًا أن وضعهم "ليس كغيرهم من الرياضيين الذين يمثلون بلدانهم. علينا أن نواجه ضغطًا كبيرًا، ولدينا الكثير من الأمور التي نفكر فيها إلى جانب الاستعدادات المعتادة".

مليئة بالرعب

وشارك الفريق الأوليمبي الإسرائيلي الذي يضم نحو 90 رياضيا في الألعاب تحت حراسة أمنية مشددة في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس العام الماضي، ووسط ذكريات مذبحة 11 رياضيا إسرائيليا خلال الألعاب الأولمبية عام 1972 في ميونيخ.

وقال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار إن ميزانية الأمن التي خصصتها البلاد لدورة الألعاب الأولمبية في باريس كانت ضعف ما كانت عليه في الماضي، وكانت الاستعدادات أكثر تعقيدا بكثير.

وأفاد الرياضيون المشاركون في الأولمبياد أنه تم تخصيص حراس مسلحين لمراقبتهم على مدار 24 ساعة يوميا، ولم يُسمح لهم بمغادرة القرية الأولمبية دون حراسة أمنية.

قال بالتشيك: "كنتُ من أكثر أعضاء الوفد تعرضًا للتهديد، إن لم يكن أكثرهم". "كان معي حارس خاص. وقال "كل صباح كنت أتناول القهوة مع ضباط القوات الخاصة (الذين كانوا يحرسونني) وأريهم جميع الرسائل التي وصلتني على إنستغرام ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى".

وروى بالتشيك للصحيفة كيف أنه قبل لحظات من قيادته للوفد في موكب الدول في حفل الافتتاح ــ الذي جرى في باريس في موكب من القوارب على نهر السين ــ تردد وامتلأ بالخوف .

"بينما كنت أسير نحو القارب الذي يحمل العلم الإسرائيلي لحضور حفل الافتتاح، كانت هذه هي المرة الأولى التي نخرج فيها جميعًا إلى الهواء الطلق وليس داخل ملعب مغلق، وكانت لدي بعض الأفكار بأن شيئًا سيئًا سيحدث"، كما وصف.

المقاطعات السابقة

حتى قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، لم يكن الرياضيون الإسرائيليون غرباء عن الجهود المثيرة للجدل لمنعهم من المشاركة في الأحداث الرياضية العالمية أو مقاطعتها شخصيا، بما في ذلك الرياضيون من بلدان أخرى الذين رفضوا المصافحة الرياضية أو الانسحاب من المنافسة تماما بدلا من مواجهة خصم إسرائيلي.

على سبيل المثال، في أولمبياد طوكيو 2020، انسحب لاعب جودو جزائري بدلاً من مواجهة منافس إسرائيلي، وكانت هناك حالات عديدة لرياضيين رفضوا مصافحة الإسرائيليين بعد المنافسة، وهي لفتة معتادة.

ورفضت دول مثل إندونيسيا وماليزيا وبعض الدول العربية منح تأشيرات للرياضيين الإسرائيليين للمشاركة في المسابقات الدولية، مما دفع بعض الهيئات الرياضية إلى تجريد تلك الدول من حقوقها في استضافة الأحداث.

زيادة التوتر

ازداد التوتر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. في مايو (أيار) 2024، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اجتماعًا خاصًا لتحديد ما إذا كان ينبغي تعليق مشاركة الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في المسابقات الدولية بناءً على طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. ولم يُتخذ أي قرار.

في الشهر الماضي، رفضت إندونيسيا منح تأشيرات دخول للاعبي الجمباز الإسرائيليين ــ بما في ذلك الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية أرتيم دولجوبيات ــ للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني، حيث أشار القادة الإندونيسيون إلى دعمهم للفلسطينيين خلال الحرب بين إسرائيل وحماس وحقيقة أن إندونيسيا ليس لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

انتقدت اللجنة الأولمبية الدولية هذا الحظر، مؤكدةً على ضرورة أن تبقى الرياضة فضاءً آمنًا. ويجب عدم معاقبة الرياضيين على أفعالهم السياسية.

وانتهت اللجنة بتعليق كل التعاون المستقبلي مع إندونيسيا وحثت الاتحادات الرياضية الأخرى على عدم إقامة أي أحداث في البلاد.

ورحبت يائيل أراد، رئيسة اللجنة الأولمبية الإسرائيلية، بهذه الخطوة، قائلة إنها "ترسل رسالة واضحة ضد سلوك إندونيسيا المشين".

قالت في بيان: "الرياضة العالمية مبنية على القواعد والقيم والالتزام المطلق بالمساواة واللعب النظيف. سيواصل الرياضيون الإسرائيليون وقوفهم بفخر على أكبر منصات العالم، مُظهرين التميز والنزاهة"، مُعربةً عن أملها في أن يُشكّل موقف اللجنة الأولمبية الدولية الحازم سابقةً تُحتذى بها في القضايا المستقبلية.

آمال وقف إطلاق النار

ورغم أن مثل هذه الإجراءات موضع ترحيب، إلا أنها لا تبدو كافية.

وقال ديفيد وايزمان، مؤسس صفحة "تابع فريق إسرائيل" على فيسبوك والتي تضم أكثر من 100 ألف متابع وتسلط الضوء على إنجازات الرياضيين الإسرائيليين، إن الدعوات لمقاطعة الرياضيين الإسرائيليين خلال العامين الماضيين أصبحت "شديدة للغاية".

وقال وايزمان للتقرير: "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) مصممة على غرار الطريقة التي عوملت بها جنوب إفريقيا خلال نظام الفصل العنصري، وكانت مقاطعة الأحداث الرياضية جزءًا كبيرًا من ذلك، لذا فهم متحمسون للغاية لرؤية إسرائيل محظورة".

وقال وايزمان، الذي يراقب الأحداث الرياضية العالمية عن كثب، إن إحدى أسوأ حالات استهداف الرياضيين الإسرائيليين حدثت خلال سباق الدراجات "فويلتا إسبانيا" الأخير.

وقال "لقد وقفت حشود في الطريق وعطلت السباق بأكمله"، مضيفا أنه يعتقد أن هذه الأفعال كانت موضع تشجيع من جانب زعماء إسبانيا.

ولا يعتقد وايزمان أن وقف إطلاق النار الأخير في غزة سيؤدي إلى تراجع هذه المشاعر في أي وقت قريب.

قال: "إن ما يُراد من الحظر في الواقع هو إثارة مشاعر معادية لإسرائيل وللسامية، وسيجد المتظاهرون حججًا جديدة للاحتجاج". وأضاف: "إن الدليل الحقيقي على عودة الأمور إلى طبيعتها هو قدرة إسرائيل على استضافة الأحداث الرياضية الدولية مجددًا. لقد خسرت إسرائيل هذه الفرصة خلال العامين الماضيين، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت ستُستأنف".

نشيدنا في أبوظبي

لكن بالتشيك يشعر بتفاؤل أكبر. قال: "من أجمل لحظات مسيرتي كانت في عام 2018، قبل اتفاقيات إبراهيم، في بطولة جراند سلام أبوظبي، إحدى أعرق بطولات الجودو. فزت بالميدالية الذهبية هناك، وكانت تلك أول مرة يُعزف فيها نشيدنا الوطني في دولة عربية، وأمام عيني، رأيت الناس يقفون في دولة عربية ويحترمون نشيدنا الوطني".

ووصف كيف اقترب منه الناس وطلبوا منه إحضار المزيد من الرياضيين الإسرائيليين إلى الإمارات العربية المتحدة، قائلاً إن العلاقات بحاجة إلى أن تكون أقرب بين البلدين.

أعتقد أن هذا مثالٌ رائعٌ على كيفية بناء إسرائيل علاقاتٍ جيدةٍ مع دولةٍ عربيةٍ تؤمن بالسلام والاحترام المتبادل، قال بالتشيك. "آمل أن نرى المزيد من الأمثلة المشابهة قريبًا... وأعتقد أن اتفاقية السلام حتما سوف تصب في مصلحة الجميع في الشرق الأوسط."

========

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير نقلاً عن "جيروزاليم بوست"

https://www.jpost.com/jerusalem-report/article-872844