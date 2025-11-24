تابع الان خبر الصندوق السعودي للتنمية يوقّع مذكرة تفاهم الرياضة الدولية مع FIFA لدعم البنية التحتية بمليار دولار حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وقّع الصندوق السعودي للتنمية ممثلاً في الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو، مذكرة تفاهم الرياضة الدولية بقيمة مليار دولار، لتمويل البنية التحتية الرياضية في الدول النامية والأقل نموًا عبر قروض تنموية ميسّرة، في خطوة تهدف إلى توظيف الرياضة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز القطاع الرياضي، ودعم التنمية المستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير فرص للشباب، بما يسهم في تقوية الترابط المجتمعي والثقافي. كما تشكّل هذه الشراكة بين الصندوق وFIFA نموذجًا للتعاون الدولي في تنفيذ مشاريع تنموية ترتقي بالقطاع الرياضي وتوسع آفاق التنمية في المجتمعات المستفيدة.

وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية إلى أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لأنشطة الصندوق الإنمائية منذ عام 1975م، حيث يسهم في تمكين الشباب وتعزيز متانة المجتمعات، وفتح آفاق النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية.

من جانبه، أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أهمية هذه الشراكة في تطوير كرة القدم عالمياً، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الصندوق لدعم المنشآت الرياضية والبنية التحتية في الدول النامية.

ويُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدم على مدى أكثر من 50 عامًا التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي، بإجمالي قروض ميسّرة تجاوز 22 مليار دولار، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الفرص الحيوية وبناء القدرات للجهات المستفيدة حول العالم.