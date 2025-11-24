تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 24-11-2025

تراجع سعر عملة سولانا كوين (SOLUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه في وقت مبكرة من هذا اليوم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أجبره على الارتداد انخفاضاً، خاصة وقد جاء ذلك بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ما ضاعف من الضغط السلبي على السعر، في ظل توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره دون سعر 134.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 121.25.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط