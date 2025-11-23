كارثة صحية في جدة.. ضبط أكثر من 5 أطنان أغذية فاسدة داخل عمائر سكنية ومداهمة أنشطة مخالفة!

شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تضبط 5,250 كجم من الأغذية الفاسدة وتوقف أنشطة عشوائية بعمائر سكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة محافظة جدة، خلال حملة مشتركة موسعة، عدداً من المواقع العشوائية التي تُمارس أنشطة مخالفة تشمل تخزين وبيع مواد غذائية فاسدة، وتشغيل معامل غير نظامية لتحضير الحلويات والمخبوزات، إضافة إلى تشغيل مشاغل خياطة وعيادات طبية داخل عمائر سكنية خارج الإطار النظامي، حيث بلغ إجمالي الكميات التالفة التي جرى إتلافها 5,250 كيلوجرامًا، إلى جانب مصادرات متنوعة شملت معدات وتجهيزات وأدوات إعداد وغاز ومستلزمات إنتاج.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش أن الفرق الميدانية، بمشاركة بلدية أم السلم الفرعية وفريق إجادة التابعَين للأمانة، وعدد من الجهات ذات العلاقة، وقفت على مواقع متصلة جنوب المحافظة تضم أنشطة تُدار بطرق عشوائية وتشكل خطراً على الصحة العامة وسلامة المستهلك.

وبيّن أن الجهات المشاركة في الحملة شملت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وزارة التجارة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الضبط الميداني، والدفاع المدني.

وأشار بخش إلى أن الفرق ضبطت داخل إحدى العمائر العشوائية مشغل خياطة مخالفًا يعمل دون أي مستندات نظامية، حيث جرى مصادرة 5 مكائن خياطة مع طاولاتها، إضافة إلى بقالة مخالفة تعمل دون تراخيص. كما اكتشفت الفرق مستودعًا عشوائيًا بجوار العمارة، يُستخدم لتخزين وبيع مواد غذائية مجهولة المصدر تظهر عليها علامات التلف، بينها مقادم ورؤوس أغنام داخل 11 ثلاجة كبيرة، حيث جرى إتلاف 3,850 كجم من المواد الفاسدة، ومصادرة الثلاجات و4 أسطوانات غاز وقدر طبخ كبير.

كما رصدت الفرق عيادة طبية غير نظامية داخل غرفة سكنية تُمارس فيها أعمال طبية من قبل شخص مجهول الهوية، حيث صودرت 4 أسِرّة ومكتب، وأُتلفت أدوية متنوعة لسوء التخزين، مع إشعار مالك السكن بالمراجعة.

وتابعت الفرق أعمالها في موقع عشوائي ثانٍ داخل مربع سكني مقابل للموقع الأول، عُثر بداخله على 4 ثلاجات كبيرة تحوي مواد فاسدة مشابهة لما تم ضبطه سابقًا، حيث جرى إتلاف 1,400 كجم إضافية، كما ضُبط سكن آخر يحوي ثلاجة بمواد تالفة ونشاط خياطة مخالف صودرت معداته و76 عباءة نسائية.

وفي سياق متصل، وقفت الفرق على شقة داخل عمارة مكوّنة من 6 شقق تُستغل كمعمل لتحضير الحلويات في ظروف غير صحية، حيث تم ضبط 650 كجم من الحلويات التالفة، إضافة إلى 2,160 بيضة لا تحمل بيانات أو تواريخ صلاحية. كما تمت مصادرة 8 أسطوانات غاز وتسليم الصالح منها للجهات الخيرية، وإتلاف جميع المواد غير الصالحة، مع التحقق من خلو بقية الشقق من أي نشاط مخالف.

كما شملت الحملة محالًا داخل محطة وقود، حيث جرى فتح أحدها بدعم من الدفاع المدني، واتضح أنه يُستغل كمعمل كبير لإنتاج المخبوزات والبسكويت دون تراخيص، وبكميات جاهزة للتوزيع تحمل ذات الملصقات المضبوطة في معمل الحلويات، وقد جرى استلام الحالة من قبل فريق إجادة لوجود اشتباه في تستر تجاري واستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد بخش أن أمانة جدة مستمرة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في تنفيذ حملاتها الرقابية للحد من الأنشطة العشوائية ورفع مستوى السلامة الغذائية، داعيًا السكان إلى الإبلاغ عن أي مواقع مشابهة عبر تطبيق “بلدي” أو مركز البلاغات 940.