سعر البتكوين (BTCUSD) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 20-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-20 02:00AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يتحرك سعر البتكوين (BTCUSD) بحالة من التذبذب الواضح خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل هيمنة موجة فرعية هابطة حادة على المدى القصير جداً، مع استمرار الضغط السلبي الناتج عن تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي يزيد من حدة الضغوط البيعية المحيطة بالسعر.

 

ورغم ذلك يستفيد السعر من استناده إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما وفر له قدراً من الدعم وساهم في الحد من خسائره، ليحاول من خلال هذا الأداء المتقلب تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد إشارات إيجابية منها، قد تمهد لمحاولة تماسك أو ارتداد محدود خلال الفترة المقبلة.

