شكرا لقرائتكم خبر الخطوط السعودية تكشف بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة عن طائرتها المتوشحة بشعار روح السعودية, "Welcome to Arabia” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الخطوط السعودية عن طائرتها المتوشحة بشعار روح السعودية “welcome to Arabia”، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، التي حولت الطائرة إلى منصة ترويجية للوجهات السياحية السعودية، حيث تم توظيف الطائرة كوسيط إبداعي يرحب بالزوار ويعكس الحفاوة السعودية الأصيلة.

وستجوب طائرة السعودية من طراز بوينج B787-9 مختلف وجهاتها الدولية، لتسهم عبر عباراتها الترحيبية مع الحملة الترويجية المصاحبة؛ في تسليط الضوء على ما تشهده مختلف مناطق المملكة العربية السعودية من حراك سياحي غير مسبوق، حيث صممت كافة الفعاليات السياحية لتستقطب الزوار على مدار العام، فيما تشمل مساهمات "السعودية" المعززة للجهود السياحية؛ عرض العديد من المناطق السياحية والفعاليات ومشاريع رؤية السعودية 2030، ضمن محتوى أنظمة الترفيه بشاشات الطائرات، المتجهة نحو 100 وجهة في 4 قارات.

وأوضح معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر قائلاً: "أن الشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة تعتبر نموذجاً يحتذى في تكامل الأدوار وفق مستهدفات متناغمة ترتقي بتجربة الضيوف، ولعل المعدلات المتزايدة لأعداد الزوار تؤكد نجاح كافة المشاريع المشتركة. حيث ركز التعاون المشترك على أن تكون المملكة العربية السعودية وجهة سياحية عالمية رائدة، مع إطلاق مشاريع عديدة لتحسين البنية التحتية للطيران وتسهيل الوصول وتعزيز التجارب السياحية بما يعكس الهوية السعودية، وبأعلى معايير الجودة".

كما صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ فهد حميدالدين قائلاً: " تأتي هذه المبادرة بالشراكة مع “السعودية” امتداداً لجهود الهيئة السعودية للسياحة في جذب الزوار عبر إطلاق منصات ترويج مبتكرة، تحولت معها رحلة السفر ذاتها إلى منصة ترويجية إبداعية، تجسد الحفاوة السعودية الأصيلة، ضمن جهودنا المستمرة لتقديم تجربة سياحية متكاملة".

وتتنوع مجالات الشراكة بين "السعودية" والهيئة السعودية للسياحة من خلال التعاون لدعم المواسم السياحية، إلى جانب الحرص على توفير رحلات إضافية للوجهات الحالية، علاوة على تعزيز الربط الجوي للسعودية بمختلف دول العالم، والمساهمة في جذب الزوار عبر فعاليات رائدة عالمياً مثل منتدى TOURISE 2025.