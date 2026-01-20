سعر اليورو مقابل الدولار يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 20-01-2026

شهد سعر سهم اليمامة للحديد (1304) مكاسب حادة في تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير مع هيمنة موجة فرعية شديدة القوة بالمدى اللحظي، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السهم على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 35.60 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد