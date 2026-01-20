جبل عمر (4250) يتخلص من ضغوطه السلبية – توقعات اليوم – 20-01-2026

تقدم بشكل طفيف سعر سهم قو للاتصالات (7040) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ومستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الأداء المتذبذب تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف تلك المكاسب القوية في الفترة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 93.70 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 98.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد