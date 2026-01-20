سعر النفط الخام يتمسك بمكاسبه بدعم فني واضح – توقعات اليوم – 20-01-2026

عزز سهم جبل عمر للتطوير (4250) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، ويتزامن ذلك مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغوطه السلبية دفعة واحدة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يشير إلى حجم الزخم الإيجابي المحيط بالسهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 14.85 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 17.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد