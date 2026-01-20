سعر الذهب يتحرك عرضياً بانتظار زخم جديد - توقعات اليوم – 20-01-2026

صعد سعر سهم الكابلات السعودية (2110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً تضاعف مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 137.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 160.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد