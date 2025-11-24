هذا مصير المعتدي على أريانا غراندي في سنغافورة

دبي - فريق التحرير: طردت السّلطات السّنغافوريّة، رجلًا أستراليًّا بعد أن اخترق الحواجز الأمنيّة وقام بالإمساك بالنّجمة الأميركيّة أريانا غراندي، خلال العرض الآسيويّ الأوّل لفيلم Wicked: For Good في الثّالث عشر من نوفمبر، كما مُنع من دخول سنغافورة نهائيًّا.

وجاء في التّفاصيل أنّ الرّجل، البالغ من العمر ستة وعشرين عامًا ويدعى جونسون وين، دفع المصوّرين جانبًا واندفع نحو غراندي قبل أن تتدخّل الممثّلة سينثيا إريفو، المشاركة في الفيلم، لتبعِده بينما هرعت عناصر الأمن للسّيطرة عليه.

ووفق وسائل الإعلام المحلّيّة، حاول “وين”اختراق الحواجز مرّتَين خلال الحدث وتمّ اعتقاله في اليوم التّالي بعد أن نشر مقاطع فيديو يشكر فيها غراندي على “سماحها له بالصّعود إلى السّجّادة”، في إشارة إلى اعتقاده أنّه لم يرتكب خطأ.

وقد حُكم على “وين” بالسّجن لمدة تسعة أيّام بعد اعترافه بتهمة إثارة الفوضى في مكان عام. ووصف القاضي كريستوفر غو تصرفاته بأنها “بحث عن لفت الانتباه”، مؤكّدًا أنّ اعتقاده بأنّه لن يواجه أيّة عواقب كان خاطئًا.

أثار الحادث موجة غضب واسعة في سنغافورة، إذ أعرب الكثيرون عن قلقهم بشأن الأثر النّفسيّ المحتمل على غراندي الّتي سبق أن عانت من اضطرابًا ما بعد الصّدمة عقب تفجير مانشستر في عام ٢٠١٧ الّذي أسفر عن مقتل اثنين وعشرين شخصًا أثناء حفلها الغنائيّ.

ويمتلك “وين”، تاريخًا في اقتحام الفعاليّات والمناسبات الفنّيّة، بما في ذلك صعوده المسرح خلال حفل المغنّية كاتي بيري في سيدني في يونيو الماضي.

من جانبها، لم تصدر غراندي أيّ تعليق على الحادث، بينما صرّحت إريفو لقناة NBC بأنّ دافعها الأساسيّ كان حماية صديقتها، وقالت: “كنت أريد فقط التّأكد من أنّ صديقتي بخير… لا يمكنك التّنّبؤ بما قد يحدث في مثل هذه المواقف.”