انتهى عصر ساهر.. المرور السعودي يطلق نظام مراقبة جديد لا يفوّت أي مخالفة

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 23 نوفمبر 2025 12:03 مساءً - تسعى الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية باستمرار إلى تعزيز سلامة مستخدمي الطرق من جميع الفئات. من خلال تبني أحدث التقنيات وتطبيق الأنظمة المتطورة.

الإدارة العامة للمرور تعلن عن نظام جديد يستبدل نظام ساهر في السعودية

تهدف الإدارة إلى تقليل الحوادث المرورية وضمان التزام السائقين بالقوانين واللوائح المرورية.

إعلان نظام جديد لرصد المخالفات المرورية

في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة رصد المخالفات المرورية وتعزيز السلامة على الطرق، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء استخدام أنظمة جديدة تعتمد على النظارات الذكية التي يرتديها رجال المرور السري.

تمكن هذه التقنية الحديثة رجال المرور من رصد وتوثيق المخالفات بدقة عالية، مما يُسهم في تعزيز الرقابة المرورية والحد من التجاوزات.

تفاصيل التقنية الجديدة: النظارات الذكية لرجال المرور السري

تعتبر النظارات الذكية من أحدث الابتكارات في مجال الرقابة المرورية، تحتوي هذه النظارات على كاميرات متطورة وتقنيات اتصال لاسلكية، مما يسمح لرجال المرور السري بتسجيل المخالفات بشكل مباشر وإرسالها إلى مراكز المعالجة.

تتميز هذه التقنية بالقدرة على التعرف على المركبات المخالفة وتوثيق السلوكيات غير القانونية للسائقين، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان.

تاريخ التعميم المتوقع للتقنية الجديدة

وفقًا للمصادر الرسمية، من المتوقع أن يتم تعميم استخدام النظارات الذكية في جميع مناطق المملكة خلال الأشهر المقبلة.

تأتي هذه الخطوة بعد نجاح المرحلة التجريبية التي أظهرت فعالية كبيرة في رصد المخالفات وتحسين مستوى السلامة المرورية.

هل ستحل التقنية الجديدة محل نظام ساهر؟

على الرغم من فعالية نظام ساهر في رصد المخالفات المرورية منذ إطلاقه، تسعى الإدارة العامة للمرور إلى تحديث وتطوير آليات الرقابة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

ومع ذلك، لم يتم الإعلان رسميا عن استبدال نظام ساهر بالكامل، بل يتوقع أن تعمل التقنية الجديدة بالتوازي معه لتعزيز فعالية الرقابة المرورية.

مزايا التقنية الجديدة مقارنة بنظام ساهر

تقدم النظارات الذكية مزايا متعددة مقارنة بنظام ساهر التقليدي، منها:

المرونة في الرصد: تمكن رجال المرور من التحرك بحرية ورصد المخالفات في مواقع متعددة، بخلاف الكاميرات الثابتة لنظام ساهر.

الدقة العالية: توفر الكاميرات المتطورة في النظارات صور وفيديوهات عالية الجودة، مما يسهل عملية توثيق المخالفات.

التفاعل المباشر: يمكن لرجال المرور التدخل الفوري في الحالات التي تستدعي ذلك، مثل السلوكيات الخطرة على الطريق.

على الرغم من المزايا العديدة للتقنية الجديدة، قد تواجه الإدارة تحديات تتعلق بتدريب الكوادر البشرية على استخدام هذه النظارات بكفاءة، بالإضافة إلى ضمان حماية خصوصية الأفراد أثناء عمليات الرصد.

ومع ذلك، يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل نسبة الحوادث المرورية وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين بين السائقين.

تواصل الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية جهودها لتعزيز السلامة على الطرق من خلال تبني أحدث التقنيات.

يعد استخدام النظارات الذكية لرجال المرور السري خطوة متقدمة نحو تحقيق هذا الهدف، مع توقعات بأن تسهم هذه التقنية في تحسين فعالية الرقابة المرورية والحد من المخالفات.