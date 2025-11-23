تكنولوجيا: تسريبات تكشف تصميم OnePlus Ace 6T بشكل كامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OnePlus الشهر الماضي هاتف OnePlus Ace 6 في الصين، وسرعان ما سنشهد الكشف عن النسخة الأحدث، OnePlus Ace 6T. حتى الآن، لم تعلن الشركة عن موعد إطلاق Ace 6T، لكن بفضل المسرب الموثوق Evan Blass، أصبحنا نعرف شكل هذا الهاتف.

شارك Blass عبر X صورتين رسميتين تقريبًا لهاتف OnePlus Ace 6T، كاشفًا تصميمه. يظهر الهاتف بشاشة تحتوي على ثقب للكاميرا الأمامية، مع إعداد كاميرا مزدوجة في الخلف، وزر تشغيل على الجانب الأيمن يرافقه أزرار التحكم في الصوت.

أما الجانب الأيسر فيحتمل أن يكون زر Plus القابل للتخصيص، الذي رأيناه سابقًا في هواتف OnePlus 15 وAce 6.

يمتاز OnePlus Ace 6T بإطارات مسطحة وبنية معدنية. ويشبه تصميمه إلى حد كبير هاتف Ace 6، باستثناء اختلاف شكل الفلاش وعدم وجود أي نصوص على جزيرة الكاميرا الخلفية.

لم تكشف OnePlus بعد عن مواصفات Ace 6T بالكامل، لكنها أكدت سابقًا أن الهاتف سيأتي بشاشة بتردد 165 هرتز ومعالج Snapdragon 8 Gen 5، المقرر إطلاقه في 26 نوفمبر.

من المتوقع أن يتم إطلاق OnePlus Ace 6T خارج الصين تحت اسم OnePlus 15R. وقد بدأت الشركة بالفعل بالتلميح لذلك من خلال ساعة جديدة، إلا أن مواعيد الإطلاق الرسمية لكل منهما لم تُعلن بعد.

