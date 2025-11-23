شكرا لقرائتكم خبر 750 مليون ريال لتطوير منتجات استثمارية جديدة وتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم صندوق التنمية الوطني مذكرة تفاهم مع كل من شركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» وشركة «ستيت ستريت السعودية للحلول المالية» بقيمة تصل إلى 750 مليون ريال في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، للتعاون في تطوير منتجات استثمارية مبتكرة في سوق الأسهم السعودية تسهم في تعزيز جاذبية السوق المالية الوطنية وذلك في إطار جهوده لتعزيز مكانة المملكة مركزا ماليا إقليميا، ودعم جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الصندوق أن المذكرة تهدف إلى تطوير صناديق استثمار متداولة تمنح المستثمرين المحليين والأجانب إمكانية الوصول إلى الفرص الواعدة في الاقتصاد السعودي، بما يعزز تنوع الأدوات الاستثمارية وعمق السوق المالية، كما تتضمن تقديم برامج تدريب وتبادل معرفة بين الجانبين في مجالات إدارة الأصول والاستثمار المؤسسي، بما يسهم في بناء القدرات المحلية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

وأكد صندوق التنمية الوطني أن توقيع هذه المذكرة يأتي امتدادا لجهوده في تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية الرائدة، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم أهداف الصندوق في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعميق أسواق المال.

وتعد شركة ستيت ستريت من كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية في مجال إدارة الأصول والخدمات المالية المتقدمة، إذ تسهم هذه الشراكة في توسيع آفاق التعاون الدولي ونقل الخبرات وتعزيز ممارسات الاستثمار المؤسسي في المملكة.