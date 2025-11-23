شكرا لقرائتكم خبر من واشنطن.. «السعودية للاستثمار الجريء» تعلن عن استثمارات مشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمارات مشتركة بقيمة مليار ريال في 17 صندوقا للاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الخاص تدار من قبل 11 مدير صندوق أمريكي، بما يعزز فرص الشراكة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة ويسهم في دعم نمو الشركات التقنية والابتكارية في مراحلها المتقدمة.

وجرى توقيع الاتفاقيات في العاصمة واشنطن بحضور الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك مع الرئيسة التنفيذية لصندوق إنديفور (كاتليست صندوق 5) ليندا روتنبرغ، والرئيس التنفيذي لصندوق فالور (فنتشر صندوق 5) سكوت سوبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المملكة لتوسيع التعاون الاستثماري في القطاعات الاستراتيجية والواعدة، وفي مقدمتها التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي، بما يتسق مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يهيئ فرصا نوعية للقطاع الخاص.

وأكد الدكتور كوشك أن هذه الاتفاقيات تعزز الدور المحوري للقطاع الخاص في الشراكة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة، وتؤكد الدور الذي يؤديه رأس المال الخاص في دعم نمو الشركات وتوسيع أعمالها، وتمكينها من توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة في الصناديق الأمريكية تمثل نموذجا عمليا لتعزيز الاستثمار المتبادل ونقل الخبرات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.