السعودية تمنح تأشيرة مجانية لهذه الجنسيات العربية فقط — اكتشف هل أنت بينها؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 08:28 مساءً - تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز روابط الأخوة والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن دول الخليج روح واحدة وجسد واحد، وهو ما تجسده من خلال مبادرات ملموسة على أرض الواقع . ومن أحدث هذه المبادرات إطلاق تأشيرة الزيارة السياحية للمقيمين في دول الخليج، وهي خطوة تعكس الانسجام والترابط بين هذه الدول صهغضظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تأشيرة سياحية مجانية للقادمين من 5 دول خليجية

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن إتاحة تأشيرة زيارة سياحية جديدة ومجانية للمقيمين والقادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، وهي:

الإمارات العربية المتحدة

دولة قطر

دولة الكويت

مملكة البحرين

سلطنة عمان

وتتيح هذه التأشيرة لحامليها الدخول إلى المملكة في أي وقت دون قيود معقدة، بشرط الحصول على إقامة نظامية في إحدى دول الخليج.

مميزات تأشيرة الزيارة السياحية للمقيمين في الخليج

تأتي هذه التأشيرة ضمن إطار تعزيز سهولة التنقل وتخفيف القيود، حيث تتميز بـ:

الحصول عليها إلكترونياً بسهولة خلال أقل من 5 دقائق.

خلال أقل من 5 دقائق. لا تقتصر على جنسيات محددة وإنما تشمل جميع المقيمين الحاصلين على إقامة شرعية.

وإنما تشمل جميع المقيمين الحاصلين على إقامة شرعية. إتاحة زيارة المملكة بغرض السياحة أو قضاء وقت مع العائلة والأصدقاء.

تعزيز حركة السياحة الداخلية وتنشيط الاقتصاد.

السعودية تستهدف 150 مليون زائر بحلول عام 2030

لا يأتي هذا القرار بشكل عشوائي، بل يندرج ضمن خطط رؤية المملكة 2030 التي تهدف لجعل السعودية واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية. وتسعى المملكة إلى:

استقطاب أكثر من 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.

بحلول عام 2030. تطوير قطاع السياحة ليكون داعمًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.

تعزيز البنية التحتية السياحية والفندقية والترفيهية.

خطوة تعزز الوحدة الخليجية

تمنح هذه المبادرة المقيمين في دول مجلس التعاون تسهيلات كبيرة في التنقل والسفر، وتؤكد حرص المملكة على تعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب الخليجية، ودعم تكامل الهوية الإقليمية المشتركة.