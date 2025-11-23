شكرا لقرائتكم خبر إيلون ماسك وجينسن هووانغ يعلنان مشروعات حوسبة فائقة وتقنيات متقدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت أعمال النسخة الثانية من منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي الأربعاء، عقد جلسة رفيعة المستوى، ترأسها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بمشاركة المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ(XAI) و(تيسلا) و(سبيس إكس) إيلون ماسك، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة «NVIDIA» جينسن هووانغ، لاستعراض مستقبل العمل والإنتاجية في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأعلن إيلون ماسك وجينسن هووانغ خلال الجلسة عن مشروعات نوعية جديدة تشمل تطوير جيل متقدم من مراكز البيانات فائقة القدرة داخل المملكة، ونشر نماذج Grok على نطاق وطني، إلى جانب مشروع حوسبة عملاق بقدرة 500 ميغاوات، وخطط لنشر مسرعات ذكاء اصطناعي بالتعاون مع AWS، و NVIDIA، بما يعزز مكانة المملكة كمحور عالمي لحوسبة الذكاء الاصطناعي.

وجاءت هذه الإعلانات بالتزامن مع إطلاق الشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي بين المملكة والولايات المتحدة.

وكشف ماسك عن مشروع الحوسبة العملاق بالشراكة مع NVIDIA، فيما أوضح هووانغ أن شركته تعمل مع المملكة على بناء منظومات حوسبة فائقة، إلى جانب توسيع التعاون مع شركات مبتكرة مثل هيومين لتنفيذ مشروعات حوسبية واسعة ومصانع رقمية متقدمة عبر منصة Omniverse.

وأشار ماسك إلى أن التحولات التقنية قد تجعل العديد من الوظائف اختيارية مستقبلا، مع موجة جديدة من الإنتاجية والنمو مدفوعة بالتقنيات الذكية.

من جهته أكد هووانغ أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة للبنى التحتية العالمية، مشيرا إلى التعاون المتقدم في مجالات الحوسبة الفائقة والمحاكاة والمختبرات الرقمية، وإلى القدرات الحوسبية المتنامية التي تبنى داخل المملكة عبر شراكات استراتيجية.

وقدم وزير الاتصالات خلال الجلسة نماذج من الابتكار السعودي في اكتشاف المواد الجديدة عبر الذكاء الاصطناعي وتطوير روبوتات نانوية لعلاج الأمراض الوراثية، مبينا ما تتيحه هذه التقنيات من آفاق واسعة في البحث والتطوير.

وفي ختام الجلسة، أشار السواحه إلى أن الإعلانات المطروحة تمثل خطوة عملية نحو مستقبل تقوده قدرات حوسبية متقدمة وشراكات دولية تعزز موقع المملكة في الاقتصاد الرقمي العالمي.