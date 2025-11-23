شكرا لقرائتكم خبر رئيس «سدايا»: المملكة استشرفت مبكرا عصر الذكاء الاصطناعي وأنشأت منظومة وطنية موحدة للبيانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أن «سدايا» بادرت منذ إنشائها 2019م بتعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية في المملكة من خلال تشغيل مركز المعلومات الوطني، وإطلاق البنك الوطني للبيانات الذي يعد أكبر تجمع للبيانات الحكومية في المنطقة، حيث جرى دمج أكثر من 400 نظام حكومي ضخم تحت مظلته، كما أسهمت في تخطيط وتطوير وتشغيل سياسات الذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة البيانات وتوحيدها على المستوى الوطني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي عقدت في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي 2025 المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، بعنوان «المخطط الرقمي لمستقبل عالم الذكاء الاصطناعي»، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الحكومية وصناع القرار والخبراء الدوليين، والمستثمرين من الجانبين السعودي والأمريكي.

وأوضح أن المملكة تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها بوصفها مركزا عالميا للابتكار في الذكاء الاصطناعي، مبينا أن إنشاء «سدايا» كمنظومة حكومية متكاملة أسهم في تخطيط وتطوير وتشغيل سياسات البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تشرف على 3 أجهزة رئيسية تشمل: الذراع التشغيلي الذي يدير البنية التحتية الوطنية للبيانات متمثلا بمركز المعلومات الوطني، والذراع التنظيمي ممثلا في المكتب الوطني لإدارة البيانات، وذراع الابتكار والذكاء الاصطناعي والمتمثل في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وأشار الغامدي إلى أن هذا التكامل مكن المملكة من إدارة المنظومة الكاملة للذكاء الاصطناعي بدءا من البنى التحتية وصولا إلى التطبيقات العملية، مفيدا بأن المملكة حققت تقدما كبيرا في مجال النماذج اللغوية الكبيرة، حيث طورت «سدايا» بالتعاون مع شركائها حزمة من النماذج اللغوية المتقدمة التي تعتمد على مصادر بيانات عربية ضخمة.

ولفت النظر إلى أن هذه النماذج مثل «علام» عالجت أكثر من 500 مليار Token باللغة العربية، وجمعت أكثر من 350 ألف منشور نصي عربي في قاعدة بيانات موحدة، وهو ما يعد من أكبر المشاريع اللغوية في العالم العربي، وحظيت هذه الجهود بإشادة الشركة العالمية IBM خلال فعالية IBM Think العام المعاني في مدينة بوسطن الأمريكية.