شكرا لقرائتكم خبر 7 اتفاقيات تبرمها «سدايا» مع شركات أمريكية رائدة حول الذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) 7 اتفاقيات مع عدد من الشركات الأمريكية المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد من كبار المسؤولين، والرؤساء التنفيذيين، وقادة كبرى الشركات الأمريكية والسعودية.

ووقع رئيس «سدايا» الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، اتفاقية مع الرئيس التنفيذي لشركة Supermicro تشارلز ليانغ؛ بهدف تبادل الخبرات في حلول الخوادم وتصميم مراكز البيانات، والتعاون في مجال تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية في الذكاء الاصطناعي، وتطوير المحتوى التدريبي الالكتروني لدعم بناء القدرات الوطنية.

ووقعت سدايا اتفاقية مع شركة (DELL)، بهدف تعزيز آفاق التعاون وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير البنى التحتية، وتطبيق أفضل الممارسات المعنية ببُنية الذكاء الاصطناعي التحتية، وبناء القدرات الوطنية، مع دعم نقل المعرفة، كما وقعت اتفاقية مع شركة (Accenture)، ترمي إلى تبادل الخبرات في بناء القدرات الوطنية والقيادية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر مبادرات قيادية مشتركة، وتطوير البنية التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم تحول القوى البشرية وتعزيز جاهزيتها.

ووقعت كذلك اتفاقية مع شركة سيسكو (CISCO)، لتفعيل مجالات التعاون واستكشاف وتسريع المبادرات المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لمؤسسات القطاع العام، وتعزيز تبني المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون في تصميم ونشر بيئات مراكز البيانات القابلة للتوسع والمعززة بالذكاء الاصطناعي، وعقد ورش عمل مشتركة لإجراء تقييمات تقنية شاملة.

كما وقعت سدايا اتفاقية مع شركة (Boomi) لوضع إطار عام لمجالات التعاون بين الجانبين وتعزيز التنوع والابتكار في منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي مدعومة بتقنية Boomi، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات.

ووقعت كذلك اتفاقية مع شركة (SambaNova)، لتعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتنظيم البرامج والفعاليات والمعسكرات التدريبية والتوعوية المشتركة، وجرى توقيع اتفاقية مع شركة (GitLab)، بهدف استكشاف فرص تعزيز الشراكة في التدريب والتطوير، وتعزيز الابتكار وتطوير الحلول التجارية، وتوسيع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالميا.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود سدايا لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كبرى الشركات الأمريكية المتقدمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم مسار التحول الرقمي الوطني، وتمكين القدرات البشرية، وتطوير الممكنات التقنية، وتوسيع دائرة الشراكات النوعية التي تسهم في نقل المعرفة وتطوير الكفاءات، للارتقاء بالمملكة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.