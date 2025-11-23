شكرا لقرائتكم خبر 12 مليار ريال لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتنويع الاستثمارات العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم صندوق التنمية الوطني مذكرة تفاهم مع شركة «نورثرن ترست» العالمية بقيمة تصل إلى 12 مليار ريال سعودي، في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، بهدف تطوير استراتيجيات الاستثمار المحلية والعالمية والالتزام المستقبلي بخدمات إدارة الاستثمارات من قبل نورثرن ترست، إلى جانب إدارة استثمارات عالمية في الأسهم غير النشطة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية ودعم مستهدفات التنمية الوطنية في خطوة جديدة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتنويع الاستثمارات العالمية.

وأوضح الصندوق أن المذكرة تتضمن تعيين شركة «نورثرن ترست» أمين حفظ لأصول الصندوق لتقديم خدمات إدارة عملية تحويل الأصول وفق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية، إضافة إلى تعيينها مديرا لاستثمار محفظة أسهم عالمية تدار نيابة عن الصندوق، بهدف تعظيم الكفاءة الاستثمارية وتحقيق عوائد مستدامة تدعم مستهدفات الصندوق طويلة المدى.

وتنص الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى إعداد خطة تنفيذية وآليات متابعة لتفعيل بنود الاتفاقية، إلى جانب دراسة فرص تطوير منتجات استثمارية مبتكرة تسهم في تنويع المحافظ وتعزيز كفاءة إدارة أصول الصناديق والبنوك التنموية التي يشرف عليها الصندوق.

ويأتي توقيع هذه المذكرة امتدادا لجهود صندوق التنمية الوطني في رفع كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية وتمكين منظومة التنمية من تحقيق أثر اقتصادي مستدام، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية عالمية تسهم في نقل الخبرات وتعزيز تنافسية السوق المالية السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعد شركة «نورثرن ترست»، التي يقع مقرها في شيكاغو، من المؤسسات العالمية الرائدة في إدارة الأصول والاستشارات الاستثمارية وإدارة الصناديق والخدمات المالية، ولها خبرة واسعة في تقديم خدمات الحوكمة المالية وإدارة الاستثمارات لعدد من المؤسسات الكبرى حول العالم.