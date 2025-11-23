شكرا لقرائتكم خبر الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) تختتم مُشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 باتفاقيات استراتيجية لخدمة قطاع الطيران التجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان للشركة حضور مميز في المعرض حيث شاركت عبر شركاتها التي تخدم قطاع الطيران والفضاء، سامي للإلكترونيات المتقدمة، وسامي السلام لصناعة الطيران، وشركة سامي إيرباص للطيران وشركة سامي للطيران والفضاء الميكانيكية، حيث استعرضت قدراتها المتكاملة في مجال الإلكترونيات، وخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة.
وأكدت شركة سامي السلام لصناعة الطيران حضورها بتوقيع خمس اتفاقيات مهمة في قطاع الطيران التجاري. وشملت اتفاقيات مع شركة سكاي فايف العربية لتركيب أنظمة اتصال من الجو إلى الأرض (A2G) لربط طائرات طيران ناس بشبكة الإنترنت، ومع شركة طيران الجزيرة لاستكشاف فرص الصيانة الأساسية لأسطولها، وشركة طيران أتلانتا الآيسلندية لتقديم خدمات الصيانة الأساسية لأسطولها، وشركة ألفا ستار للطيران للتعاون في خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات الخاصة، وشركة آرتس لإدارة أصول الطيران، ولتعزيز التعاون في الصيانة ودعم سلسلة التوريد والاستشارات الفنية.
وتعكس مشاركة شركات (SAMI) في معرض دبي للطيران النمو والتحول في قطاع الطيران، بما يعزز الابتكار، ويمكّن الكفاءات الوطنية، ويرسخ مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) تختتم مُشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 باتفاقيات استراتيجية لخدمة قطاع الطيران التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.