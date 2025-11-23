شكرا لقرائتكم خبر " ترميم للتنمية " بمنطقة مكة توقّع شراكات نوعية مع جهات وطنية لتحسين بيئات السكن للأسر الأشد احتياجًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 بالرياض، بعد حضور بارز شهد توقيع مجموعة من الشراكات والاتفاقيات النوعية التي تعزز مشاريع الترميم والإسكان التنموي، وتدعم جهود تحسين بيئات السكن للأسر الأشد احتياجًا، بما يرسخ دور الجمعية في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع غير الربحي.

وجاءت مشاركة الجمعية هذا العام بطابع أكثر تميزًا، إثر تعاونها المثمر مع شركائها في جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية وكافة الشركاء المشاركين، ضمن واحدة من أكبر المنصات العقارية العالمية. وأسهم هذا التعاون في توسيع نطاق الحضور، واستعراض مبادرات الترميم التنموي بأسلوب موحد يعكس قوة العمل المشترك وتكامل الأدوار بين جمعيات الترميم في مختلف المناطق.

وشهد جناح الجمعية تجربة ثرية مليئة بالإبداع والفرص النوعية للتواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، حيث جرى استعراض قصص النجاح، والتعريف بمشروعات الترميم، وفتح آفاق جديدة للشراكات التي تعزز جودة البرامج وترفع أثرها الاجتماعي.

وركّزت الاتفاقيات التي جرى توقيعها، مع مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية (غروس)، ومع شركة لاتكريت العربية، على تعزيز العمل التكاملي في مشاريع الترميم والصيانة وتحسين جودة السكن، ودعم مبادرات الاستدامة السكنية، وتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية، وتوسيع قنوات الدعم، ورفع مستوى العمل التطوعي المرتبط بمبادرات الترميم، بما يسهم في تمكين الأسر المحتاجة من السكن الكريم وتحسين جودة حياتها.

وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية د. عبدالله بن علي آل دربه أن المشاركة في سيتي سكيب العالمي شكلت فرصة كبيرة للتواصل مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مشيرًا إلى أن حضور هذا العام جاء بأسلوب مختلف من خلال التحالف مع ترميم الشرقية وإتاحة الفرصة لجميع جمعيات الترميم للمشاركة وإبراز قصص نجاحها.

وثمّن " آل دربه " دعم وزارة البلديات والإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية، إلى جانب تقديره لكل الجهات والشخصيات التي زارت الجناح وأسهمت في نجاح المشاركة. وأكد تطلع الجمعية إلى تحقيق مزيد من الإنجازات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز حضورها في مسار الاستدامة السكنية وتحسين جودة حياة الأسر في المنطقة.