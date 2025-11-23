اخبار العالم

إقليم صرب البوسنة ينتخب رئيساً جديداً

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوجه الناخبون في الكيان الصربي في البوسنة والهرسك (جمهورية صربسكا)، إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لانتخاب رئيس جديد في أعقاب إقالة الزعيم الانفصالي ميلوراد دوديك.

ويعتبر سينيشا كاران، وكذلك برانكو بلانوشا من حزب صربسكا الديمقراطي المعارض، المرشحين الأوفر حظا، على الرغم من عدم وجود استطلاعات موثوقة تدعم ذلك.

وسيتمكن حوالي 1.2 مليون ناخب مؤهل من الإدلاء بأصواتهم بين الساعة 7 صباحا ( 0600 بتوقيت جرينتش) والساعة 7 مساء، ومن المتوقع ظهور النتائج الجزئية في وقت متأخر من اليوم الأحد.

 

 

 

