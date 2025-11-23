إحباط هجوم حوثي شرق الجوف

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أحبطت القوات المسلحة اليمنية، في المنطقة العسكرية السادسة، أمس، هجوماً شنّته ميليشيات الحوثي الإرهابية، على مواقع عسكرية شرق محافظة الجوف.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المسلحة أحبطت هجوم للميليشيات الحوثية الإرهابية على مواقع عسكرية في قطاع جواس، عقب محاولة الميليشيا التقدم باتجاه خطوط التماس في المنطقة.

وأضافت المصادر، أن وحدات الجيش خاضت مواجهات عنيفة تمكنت خلالها من كسر الهجوم ودحر عناصر الميليشيا وإجبارهم على التراجع والفرار، بعد أن تكبّدوا خسائر كبيرة في العتاد، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشارت إلى أن الطيران المسيّر للقوات المسلحة استهدف أطقمًا تابعة للميليشيا كانت تحاول الفرار من مواقع المواجهات، ما أسفر عن تدمير عدد منها وتعزيز حجم الخسائر التي تلقتها الميليشيا خلال الهجوم الفاشل. إلى ذلك، قُتل وأصيب عدد من عناصر الميليشيا الحوثية في انفجار لغم أرضي كانت زرعته سابقاً في طقم تابع لها أثناء فراره من المعركة، في مشهد يعكس ارتباك عناصر الميليشيا واستخدامها العشوائي للألغام.