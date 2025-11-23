القيادة تهنئ رئيس لبنان بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لفخامة رئيس لبنان لذات المناسبة، حيث عبر ولي العهد في البرقية، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



