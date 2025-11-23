محادثات في جنيف بشأن مقترح ترامب للسلام في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - يعقد مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا ومستشارون للأمن القومي من فرنسا وبريطانيا وألمانيا محادثات في جنيف اليوم الأحد لمناقشة مسودة خطة واشنطن للسلام في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يصل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو اليوم الأحد لإجراء المحادثات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال يوم الجمعة إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لديه مهلة حتى يوم الخميس للموافقة على الخطة المكونة من 28 نقطة.

وقال مسؤول أميركي "نأمل في تسوية التفاصيل النهائية... لصياغة اتفاق مفيد لهم (أوكرانيا). لن يتم الاتفاق على أي شيء حتى يجتمع الرئيسان معا"، في إشارة إلى ترامب وزيلينسكي.

وقال المسؤول إن وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول وصل إلى جنيف قبل المحادثات، وأكدت أوكرانيا مشاركتها.

وسينضم مستشارو الأمن القومي من مجموعة الترويكا الأوروبية، التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر دبلوماسية إن إيطاليا سترسل أيضا مسؤولا للمشاركة في المحادثات.