انت الان تتابع خبر اكثر من الف مدان بالفساد شمل بالعفو العام.. هل استرجع كل واحد منهم "مليون دينار فقط"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب تقرير النزاهة، فإن 9,275 متهماً ومداناً بقضايا الهيئة شملوا ضمن قانون العفو العام للعام الحالي، مع استرداد أكثر من مليار و597 مليون دينار من الأموال العامة.



وتتنوع القضايا بواقع اكثر من 8 الاف متهم، مقابل 1170 مدانا أي محكومين تم إخراجهم من السجن، وعند النظر الى المبلغ المسترد فهذا يعني انه مقابل اخراج 1170 مدانا، تم استرجاع حوالي مليار و600 مليون دينار عراقي.

وفقا لذلك فان هذا المبلغ يعني ان كل مدان تم الافراج عنه استرجع حوالي مليون دينار فقط من الأموال العام، وهو مبلغ ضئيل جدا.

