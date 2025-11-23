حل الدولتين.. أصداء من الأندلس!

مع استمرار الصراع في غزة والضفة الغربية، وزيادة التصريحات المتطرفة لأقطاب الوزارة الإسرائيلية التي تدعو إلى توسع الاستيطان، بل إلى طرد السكان العرب من فلسطين، يثور السؤال هل هناك أمل في حل الدولتين، الذي يضمن حقوق العرب أبناء البلاد الأصليين، مع استمرار الدولة اليهودية داخل حدود 1967؟!، وبمعنى آخر: هل هناك أمل في التعايش السلمي بين العرب واليهود على أرض فلسطين التاريخية؟.

وفى هذه الأجواء الملتبسة نفتح صفحات التاريخ لعلنا نجد أملا في التعايش السلمي بين العرب واليهود. وتقدم لنا تجربة حكم العرب في الأندلس مثلا حيا لمثل هذا التعايش السلمي. وكان الحكم الإسلامي في الأندلس، والذي امتد لسبعة قرون (711- 1492)، واعترف للأقليات المسيحية واليهودية بحقوق الذمة، مثالا فريدا للتسامح والتعايش في القرون الوسطى، وسابقا بقرون طويلة للمفاهيم المعاصرة للمواطنة وحقوق الإنسان. ذلك أن الدين الإسلامي- إلى جانب اعترافه بالأديان السماوية الأخرى- يعطي لأهل الكتاب حرية العقيدة والمساواة في الحقوق المدنية، كذلك يترك لهم تنظيم أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم.

وكان دخول الإسلام إلى الأندلس بمثابة تحرير لليهود، الذين كانوا يعيشون تحت تهديد الطرد أو التنصير تحت الحكم القوطي المتزمت، بل إن الكنيسة الكاثوليكية قد أصدرت- قبل مائة عام من عبور طارق بن زياد إلى شبه جزيرة أيبيريا- قرارا بطرد اليهود أو تنصيرهم. وحاول اليهود التحايل على هذا القرار ما استطاعوا. وهناك مَن يدعى أنهم ساعدوا القوات العربية في معاركها لفتح المعاقل القوطية. ومع استقرار الحكم الإسلامي، وجد اليهود الأمان على أموالهم ودينهم، واعتبروا الجزية الضئيلة التي يدفعونها ثمنا قليلا مقابل حريتهم وإعفائهم من الخدمة العسكرية.

واستفاد اليهود ليس فقط بالحماية والحريات، بل استفادوا أيضا من حرية السفر والتجارة إلى كافة أرجاء العالم الإسلامي. وتسجل مخطوطات الجالية اليهودية في القاهرة مراسلات وعلاقات اجتماعية وتجارية مع يهود الأندلس، وهناك مَن امتدت تجارته إلى الهند أو حتى موانئ الصين.

ومع توفر الحماية لليهود هاجر إلى عواصم الأندلس الكثير من يهود أوروبا المسيحية. واستقر الكثيرون منهم في قرطبة، عاصمة الخلافة الأموية في الأندلس، واستفادوا من المناخ السياسي والعلمي المنفتح. وتحت الحكم العربي ازدهرت الثقافة اليهودية، وطوروا لأول مرة قواعد النحو للغة العبرية، وأدخلوا موازين الشعر العربي إلى الشعر العبري، بل استنسخوا ليس فقط بحور الشعر العربي، بل أيضا موضوعاته مثل الغزل والمفاخرة والهجاء. ويسجل التاريخ نبوغ عشرات من الفلاسفة واللغويين والأطباء اليهود تحت الحكم العربي في الأندلس ومنهم حسداي بن شربوط (915- 975م) الذي خدم الخليفة عبدالرحمن الثالث، وصومائيل بن نغريلة (993- 1054م) الذي خدم ملوك الطوائف في غرناطة حتى وصل إلى منصب الوزارة، بل شارك في قيادة جيوش المسلمين، وأخيرا موسى بن ميمون (1135- 1204م) الذي هاجر من الأندلس إلى المغرب ثم إلى مدينة القاهرة حيث خدم كطبيب لصلاح الدين الأيوبي وأولاده، إلى جانب قيادته للطائفة اليهودية في القاهرة. وترك هؤلاء الكتاب والفلاسفة مؤلفات تعتبر من أعمدة الأدب والفلسفة واللاهوت اليهودي.

ومع استمرار تجربة التعايش السلمي والتمازج الثقافي والاجتماعي بين أصحاب الأديان الثلاثة في الأندلس لمدة قرون طويلة، إلا أن رياح التعصب الأوروبي ما فتئت أن قضت على هذه التجربة مع سقوط حاضرات الأندلس في أيدي الملوك الكاثوليك. ومن اللافت أن سقوط آخر الممالك الإسلامية في غرناطة عام 1492، كان الجرس الذي أعلن نهاية الوجود اليهودي في إسبانيا، حيث صدر قرار بطرد اليهود من شبه الجزيرة خلال أسابيع، وكان عليهم إما الخضوع للتنصير أو المغادرة مع ترك ممتلكاتهم وأراضيهم. وبعد طردهم اتجه الكثيرون منهم إلى بلاد العرب جنوب المتوسط، وبالذات في المغرب تونس ومصر، حيث دامت إقامتهم إلى أن قامت دولة إسرائيل.

وهكذا يمكن أن نستلهم من تجربة حكم العرب في الأندلس تجربة مهمة للتعايش بين الأديان. مع ذلك لا يمكن تكرار مثل هذا النموذج الملهم دون استعادة مبادئ التعايش السلمي من احترام حقوق الإنسان والمساواة بين البشر في ظل أجواء ديمقراطية حرة، فهل نحلم؟!.

د. علي سليمان – المصري اليوم

